العضب: موسم ناجح ومتميز لسباقات دبي للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، موسماً ناجحاً ومميزاً لسباقات القدرة، الذي اشتمل على العديد من الفعاليات والمنافسات لمختلف الفئات، وشهد الموسم تألق العديد من الفرسان والإسطبلات الخاصة، التي تدخل عالم القدرة للمرة الأولى مثل إسطبلات SM للقدرة وغيرها من الإسطبلات الخاصة. حيث استضافت مدينة دبي الدولية للقدرة عدداً كبيراً من السباقات سواء التأهيلية أو الرسمية بنحو 27 سباقاً وبطولة.

وأعرب محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن سعادته بنجاح الموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة، الذي اختتم بكأس المدربين، مشيداً بالمستوى المميز للمنافسة في مختلف السباقات، والذي يترجمه اعتلاء العديد من الفرسان الواعدين وتواجد إسطبلات جديدة على منصات التتويج.

وتوجه العضب بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموه اللامحدود، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لمتابعة سموه المستمرة للنشاط الرياضي بوجه عام.

وأضاف: النجاح والمستوى المميز والعالمي لسباقاتنا يأتي بفضل اهتمام سموهما برياضة الآباء والأجداد، ودعم سموهما لمنتسبي هذه الرياضة العريقة، وكذلك جهود كل فرق العمل وجميع شركاء النجاح من جهات ومؤسسات حكومية، وأيضاً للتعاون الكبير من قبل الإسطبلات بالدولة.

مهرجان القدرة

ويعتبر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أبرز فعاليات الموسم، وتضمن 4 سباقات وهي: سباق كأس السيدات، الذي فازت به فارسة الفرنسية كاميل كولو، على صهوة الجواد «فيستا دو بارثاس» لإسطبلات سيح السلم، ثم سباق كأس الإسطبلات الخاصة، الذي حلق به الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «جابولاني إندورينس» لإسطبلات الكمدة للقدرة، يليه سباق كأس «جميلتي» للأفراس الذي توج بلقبه عبد الله علي العامري من إسطبلات «F3» على صهوة «مزيونة»، فيما احتفظت إسطبلات «F3» بلقب السباق الرئيسي على الكأس لمسافة 160 كلم، بواسطة الفارس سالم سعيد العويسي على صهوة «كاسلبار كورسير».

مهرجان ولي العهد

وتميز مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بالإثارة في جميع السباقات التي اشتمل عليها المهرجات، بداية من كأس السيدات، الذي حققته الفارسة البولندية كاميلا كارت من إسطبلات MRM على صهوة الجواد «رازوباك ميكانو»، واقتنصت إسطبلات الكمدة لقب الإسطبلات الخاصة بواسطة الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «جبلاني أنديورنس» وحافظت إسطبلات F3 على كأس اليمامة للأفراس، بواسطة الفارس عبد الله علي محمد العامري، على صهوة الفرس «مزيونة»، وتوج الفارس غيث عبدالواحد صقر بلقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة على صهوة الجواد «تيسكا لا مجوري» لإسطبلات «أم 7».

ضربة البداية

ودشن كأس الوصل سباقات الموسم والذي توج فيه الفارس سعيد سالم المهيري بطلاً لكأس على صهوة «شومان» لإسطبل إس إس، ثم تحدي سيح السلم الذي تمكن فيه الفارس حمدان أحمد المري من انتزاع اللقب على صهوة الجواد «ابشيك كوتيلاس» لاسطبلات F3، يليه كأس المرموم للقدرة الذي اقتنص لقبه الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «فازيلي ميلين ريانت» لإسطبلات M7، ومن أبرزها سباق كأس يوم الشهيد، الذي توجت فيه الفارسة طاهرة إبراهيم شهدادي، بطلة على صهوة الجواد «بوغدور دي بيبول» لإسطبلات الكمدة، وشهد الموسم إضافة سباقين جديدين يحملان اسم «إكسبو 2020» الأول مفتوح، وتوج باللقب فيه الفارس عبد الله غانم المري، على صهوة الفرس «شاتان دي ساليان» لإسطبلات F3، فيما كانت الكأس الثانية للإسطبلات الخاصة من نصيب الفارس سعيد سالم المهيري باللقب على صهوة الجواد «الطنطاوي»، لإسطبلات إس إس، وأهدى الفارس سهيل الغيلاني إسطبلات «اس اس» لقب سباق كأس حتا المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي على صهوة الجواد «جساس»، وتميز كأس الفهيدي هذا العام بالكثير من التحدي والإثارة، بعد أن هيمنت إسطبلات F3 على المراكز الثلاثة الأول، وجاء المركز الأول من نصيب الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «بيتش كومبرسبايدرمان»، فيما أسدل الستار من خلال كأس المدربين للقدرة الذي توج به سعيد سالم المهيري على صهوة الفرس «عواصف» لإسطبلات SS.