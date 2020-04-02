65 سيارة وأكثر من 28 مليون درهم جوائز موسم سباقات الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أنهت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، موسم سباقاتها بنجاح كبير، بعد أن شهد العديد من السباقات القوية والجوائز العينية والمالية الضخمة، التي بلغت 56 سيارة دفع رباعي و28 مليوناً و400 ألف درهم، دعماً للملاك بهدف تطوير رياضة الفروسية في الدولة.

وشهد موسم قرية الوثبة 16 سباقاً، منها 6 سباقات في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، ومهرجان أبوظبي للقدرة، بواقع 3 سباقات في كل مهرجان.

وأرجع مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة نجاح الموسم إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يحرص على دعم الملاك، ذاكراً أنه وجه منذ بداية الموسم بصرف كل المكافآت عقب السباقات مباشرة وعدم تأخيرها، الشيء الذي زاد من سعادة ملاك الخيول، وحفزهم طوال الموسم ورفع من درجات اهتمامهم بالخيل.

وأوضح العامري أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان راض وسعيد عن الموسم. وأضاف: بالنسبة لنا في قرية الوثبة نعتبر رضا سموه شهادة نجاح على الجهد الذين بذله جميع الأخوة داخل القرية، وهو نجاح يحفزنا على الإعداد بشكل أفضل للموسم المقبل بإذن الله مع تقديم الأفضل.

أغلى السباقات

يعتبر سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأغلى من بين كل سباقات الموسم، والذي بلغت جوائزه 11 سيارة، منها 10 سيارات للفردي وسيارة واحدة للفرق، إضافة إلى جوائز مالية لـ 162 فارساً أكمل السباق بواقع 100 ألف لكل فائز، بإجمالي 16 مليوناً و200 ألف درهم، يليه مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، والذي بلغت جوائزه المالية 10 ملايين و500 ألف درهم.

ليلى الرضا «سوبر هاتريك»

وتربعت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صدارة قائمة الفرسان والفارسات في الموسم المنصرم بقرية الوثبة بنيلها لقب 4 سباقات «سوبر هاتريك»، لتكون أفضل فارسة في الموسم عن جدارة، محققة إنجازاً كبيراً أساهمت به أيضاً في تفوق الفارسات على الفرسان في حدث فريد بالقرية، ويعتبر فوزها بلقب كأس رئيس الدولة الأبرز، خاصة أنها المرة الأولى التي ذهب فيها اللقب إلى فارسة، بجانب نيلها ألقاب سباقات الإسطبلات الخاصة في مهرجان أبوظبي، إضافة إلى نيلها لقب السباق الرئيسي في ذات المهرجان مع فوزها أيضاً بلقب كأس الوثبة.