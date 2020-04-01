أمل بإقامة سباق الجينيز الانجليزي الشهر المقبل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

على الرغم من تجميد نشاطات الخيول في بريطانيا حتى نهاية الشهر الحالي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الا ان الهيئة البريطانية لسباق الخيل تأمل بعودة الموسم مجددا بالتزامن مع انطلاقة أولى السباقات الكلاسيكية وهو سباق 2000 جينيز الانجليزي و 1000 جينيز الانجليزي مع اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان قرار الهيئة بتجميد التسجيل المبكر للسباقان الكلاسيكيان قد أثار بعض الشكوك بشأن عودة السباقات البريطانية، إلا أن آمي ستاركي ، المديرة الإقليمية في (جوكي كلوب البريطاني ) أكدت لموقع ( ريسنغ بوست ) جهوزية مضمار نيوماركت العريق في حال لم يتم إلغاء السباق ، مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية .