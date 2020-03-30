«ليك أفينيو» لجودلفين تتألق في أمريكا

المصدر: دبي - خالد المهيري

حلت «ليك أفينيو» لجودلفين بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب وليام موت بالمركز الثالث في سباق غلف ستريم بارك أوكس لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية» والذي أقيم على مضمار غلف ستريم في أمريكا، وأكد جيمي بيل، رئيس جودلفين في أمريكا أن «ليك افينيو» لم تنطلق بالطريقة التي كنا نأمل فيها ووجدت نفسها محاصرة في المسار الخلفي، وعند الوصول إلى آخر 500 متر بدا وكأنها مقبلة على انطلاقة قوية، وخسرت المركز الثاني بحركة رأس فقط، وقال: نحن فخورون بما قدمت «ليك افينيو» وهي جديرة بالانتماء إلى هذه المجموعة، وكان مجهوداً طيباً، ورأينا ما يكفي للتفاؤل في بقية الموسم.