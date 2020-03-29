فيصل الرحماني يشيد بالتزام «أهل الخيل»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أشاد فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (افهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات مضمار العين، بالتزام «أهل الخيل» ملاك ومدربين وفرسان وجمهور، باللوائح والتوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وتجنب التجمعات في إطار مبادرتي (خلك بالبيت) و(ملتزمون يا وطن)، مشيراً إلى أن أهل الخيل أصلاً لديهم ثقافة النظافة والمحاجر والانعزال والصحة والسلامة وتعودوا على هذا الأمر ولذلك لم يكن غريباً أن يكونوا أول من التزم بالتوجيهات.

وقال: أهل الفروسية لديهم ثقافة المحاجر ولذلك تقبلوا الأمر بصدر رحب وطبقوه كما ينبغي، وهذه أزمة عابرة وستمر بإذن الله وتعود الحياة إلى طبيعتها وهي امتحان وبلاء من الله وعلينا أن نكون حامدين شاكرين على ما قدره الخالق لنا ونحن في دولة الإمارات بحمد الله نعيش نعمة الأمن والأمان بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة الساعية دائما إلى راحة المواطن وأمنه وصحته وسلامته.