خالد النابودة يحافظ على بطولة الملاك للخيول

المصدر: دبي - خالد المهيري

حافظ المالك ومربي الخيول الوطني خالد خليفة النابودة على لقب بطولة الملاك لموسم (2019 - 2020) للخيول بالدولة، إذ تصدر البطولة برصيد 33 انتصاراً في كافة مضامير الدولة.

وهذه المرة الثالثة التي يحرز فيها خالد خليفة النابودة لقب بطولة الملاك، إذ سبق له الفوز باللقب في موسم (2016 - 2017) و(2018 - 2019) و(2019 - 2020).

كما حقق المدرب ساتيش سيمار لقب بطولة المدربين برصيد 45 انتصاراً، فيما نال الفارس تاغ اوشي لقب بطولة الفرسان برصيد 42 انتصاراً.

مضمار «ميدان»

وتصدر فريق «جودلفين» جدول صدارة الملاك على مضمار «ميدان» العالمي برصيد 28 فوزاً، وفي صدارة المدربين، حقق ساتيش سيمار المركز الأول برصيد 23 انتصاراً، تلاه في المركز الثاني المدرب دوج واتسون برصيد 23 انتصاراً أيضاً. وجاء في المركز الثالث المدرب شارلي آبلبي برصيد 20 انتصاراً.

وانتزع الفارس باتريك دوبس صدارة الفرسان في المضمار العالمي برصيد 13 انتصاراً، تلاه في المركز الثاني الفارس وليام بويك برصيد 12 انتصاراً، يليه الفارس مايكل بارزالونا برصيد 11 انتصاراً.

مضمار جبل علي

أما في مضمار جبل علي، فقد تصدرت خيول محمد خليفة البسطي جدول المضمار العائلي برصيد 8 انتصارات، وتصدر المدرب ساتيش سيمار ترتيب المدربين برصيد 16 فوزاً، تلاه في المركز الثاني المدرب دوج واتسون برصيد 11 فوزاً، فيما حل ثالثاً المدرب سالم بن غدير برصيد 9 انتصارات.

كما ظفر الفارس تاغ أوشي بصدارة الفرسان برصيد 9 انتصارات، تلاه في المركز الثاني الفارس ريتشارد مولن برصيد 8 انتصارات، بينما حل الفارس باتريك دوبس في المركز الثالث برصيد 6 انتصارات.

مضمار أبوظبي

وحققت خيول خالد خليفة النابودة صدارة الملاك في مضمار أبوظبي برصيد 14 انتصاراً، وتصدر المدرب إيريك لمارتنيل قائمة المدربين في المضمار برصيد 11 فوزاً، فيما جاء في المركز الثاني المدرب إبراهيم الحضرمي برصيد 11 فوزاً، وحل ثالثاً المدرب آرنست أورتيل برصيد 11 فوزاً أيضاً. كما تصدر الفارس تاغ أوشي قائمة الفرسان برصيد 10 انتصارات، فيما جاء في المركز الثاني اشتيبان مازور برصيد 9 انتصارات.

مضمار العين

وذهبت صدارة الملاك في مضمار العين إلى اسطبلات «العجبان» برصيد 8 انتصارات، وفي صدارة المدربين، فقد نالها المدرب عبدالله الحمادي برصيد 8 انتصارات، تلاه في المركز الثاني المدرب خليفة النيادي برصيد 8 انتصارات أيضاً، فيما جاءت المدربة آنا منديز في المركز الثالث برصيد 6 انتصارات. وظفر الفارس انطونيو فريزو بصدارة الفرسان برصيد 11 انتصاراً، تلاه في المركز الثاني الفارس كونور بيسلي برصيد 7 انتصارات.

مضمار الشارقة

وحققت خيول خالد خليفة النابودة صدارة الملاك في مضمار الشارقة برصيد 12 فوزاً، وظفر المدرب آرنست أورتيل بصدارة المدربين برصيد 11 فوزاً. وذهبت صدارة الفرسان، إلى الفارس تاغ أوشي برصيد 9 انتصارات.

صدارة الملاك

خالد النابودة 33 انتصار

اًمضمار جبل علي 3 انتصارات

مضمار أبوظبي 14 انتصاراً

مضمار العين 4 انتصارات

مضمار الشارقة 12 انتصاراً