خافيير كاستيلانو يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن الفارس المخضرم خافيير كاستيلانو عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد19"، ليصبح بذلك أول فارس شهير يصاب بهذا المرض .

وقال كاستيلانو في تغريدة له في تويتر : (بعد أن كنت في نيويورك مع عائلتي الأسبوع الماضي ، طلبت مني إدارة مضمار غلف ستريم أن آتي مبكراً إلى فلوريدا لإجراء اختبار الفيروس. لم أكون أعاني من أية أعراض . لسوء الحظ ، أظهرت الاختبارات إصابتي بالمرض . أنا بصحة جيدة وسأتبع ما سيقوله لي الأطباء )

و أضاف قائلا : (سوف أخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، لم يكن لدي إتصال مع أي شخص مصاب بالمرض، أنا أقدر دعم الجميع لي في هذه المحنة الصعبة خاصة ادارة المضمار ، كونوا آمنين و سوف نجتاز هذه الأزمة في القريب العاجل )