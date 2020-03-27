خافيير كاستيلانو يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
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أعلن الفارس المخضرم خافيير كاستيلانو عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد19"، ليصبح بذلك أول فارس شهير  يصاب بهذا المرض .

وقال كاستيلانو في تغريدة له في تويتر : (بعد أن كنت في نيويورك مع عائلتي الأسبوع الماضي ، طلبت مني إدارة مضمار غلف ستريم  أن آتي مبكراً إلى فلوريدا لإجراء اختبار الفيروس.  لم أكون أعاني  من أية أعراض .  لسوء الحظ ، أظهرت الاختبارات إصابتي بالمرض .  أنا بصحة جيدة وسأتبع ما سيقوله لي الأطباء )

و أضاف قائلا :  (سوف أخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، لم يكن لدي إتصال مع أي شخص مصاب بالمرض، أنا أقدر دعم الجميع لي في هذه المحنة الصعبة خاصة ادارة المضمار ، كونوا آمنين و سوف نجتاز هذه الأزمة في القريب العاجل )

كلمات دالة:
  • خافيير كاستيلانو،
  • خيول،
  • فيروس كورونا الجديد
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