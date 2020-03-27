منتجع الفرسان يعلّق نشاطاته

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي عن إغلاق أبوابه بشكل مؤقت، استجابةً للتوجيهات الحكومية في الحد من التجمعات، وللمحافظة على صحة وسلامة جميع زوار المنتجع وموظفيه، وصرحت إدارة المنتجع بأن هذا القرار يأتي تماشياً مع قرارات وتوجيهات الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها الجادة وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الإدارة: «أن صحة وسلامة زوار المنتجع هي أولوية قصوى بالنسبة إلينا، ولذك قمنا باتخاذ هذا القرار»، مشدداً على أن المنتجع يطبق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية في كل مرافقه وميادينه وأنشطته.

وأشارت الإدارة إلى: «أن كوادر المنتجع المختصة قامت بحملة تعقيم شاملة وعامة في المنتجع تشمل جميع المرافق والمعدات المستخدمة والألعاب والأنشطة الترفيهية التي يوفرها المنتجع، وسنتخذ قرار استئناف خدماتنا وفقاً للتوجيهات والقرارات الحكومية».