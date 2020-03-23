تأجيل النسخة 25 من كأس دبي العالمي للعام المقبل

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة العليا للنسخة 25 من كأس دبي العالمي عن تأجيل منافسات الأمسية الأغلى في العالم إلى العام المقبل حرصاً على صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

وقال البيان الصادر من اللجنة المنظمة العليا للكأس: «نظراً للوضع العالمي الراهن، وحرصاً على صحة وسلامة المشاركين، قررت اللجنة العليا المنظمة لكأس دبي العالمي للخيول تأجيل منافسات الدورة الـ 25 للكأس إلى العام المقبل».

وأضاف البيان: «ومع اتخاذ دولة الإمارات إجراءات احترازية مكثفة تجاه التداعيات العالمية المستمرة لانتشار فيروس كورونا، فقد رأينا أنه من واجبنا الإسهام في وقف انتشاره، علاوةً على التزامنا الكامل بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والضيوف».

وتقدمت اللجنة المنظمة بخالص الشكر والتقدير والامتنان الصادق لمن كانت لديه الرغبة في المشاركة أو المساهمة أو الحضور لفعاليات الكأس هذا العام، على أمل اللقاء في الدورة المقبلة.