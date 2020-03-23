إلغاء السباقات المتبقية بموسم الخيل

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل إلغاء سباقات الهيئة المتبقية لموسم 2019 - 2020، وقال بيان الهيئة: في ضوء التطورات المضطردة لتفشي مرض كورونا وسرعة انتشاره، وحرصاً على صحة وسلامة المشاركين، قررت هيئة الإمارات لسباق الخيل إلغاء السباقات المتبقية لهذا الموسم في الدولة، بما في ذلك مزادات الخيول بتاريخ 11 و12 أبريل المقبل.

وأضاف البيان: سيشمل قرار الإلغاء سباقات مضمار العين بتاريخ 2 و9 أبريل، وسباق جبل علي بتاريخ 3 أبريل، وسباقات مضمار «ميدان» بتاريخ 4 و10 أبريل. وأكد البيان: «مع اتخاذ الدولة إجراءات احترازية مكثفة تجاه التداعيات العالمية المستمرة لانتشار الفيروس، فقد رأينا أنه من واجبنا الإسهام في وقف انتشاره، علاوة على التزامنا الكامل بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والضيوف».