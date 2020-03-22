هيئة الإمارات لسباق الخيل تلغي ما تبقى من موسم سباقات الخيول في الدولة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن إلغاء سباقات الهيئة المتبقية لموسم ( 2019 - 2020 ) .

وقال بيان الهيئة : ( في ضوء التطورات المضطردة لتفشي مرض كورونا " كوفيد 19 " وسرعة إنتشاره ، وحرصا على صحة وسلامة المشاركين، قررت هيئة الإمارات لسباق الخيل إلغاء السباقات المتبقية لهذا الموسم في الدولة، بما في ذلك مزادات الخيول بتاريخ 11 و 12 أبريل المقبل )

وأضاف البيان : ( سيشمل قرار الإلغاء سباقات مضمار العين بتاريخ 2 و 9 أبريل ، وسباق جبل علي بتاريخ 3 أبريل، وسباقات مضمار " ميدان " بتاريخ 4 و 10 أبريل ) .

وأكد البيان :( ومع اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات احترازية مكثفة تجاه التداعيات العالمية المستمرة لإنتشار الفيروس، فقد رأينا أنه من واجبنا الإسهام في وقف انتشاره علاوة على إلتزامنا الكامل بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و المقيمين والضيوف ) .