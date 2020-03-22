ديتوري يدعو إلى مساعدة المجتمعات المتضررة من " كورونا "

المصدر: متابعة- خالد المهيري

دعا الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري الجميع إلى دعم المجتمعات التي تأثرت بفيروس " كورونا " خاصة في بلده إيطاليا عبر التبرع للصيلب الأحمر الإيطالي .

وقال ديتوري : "يصيب فيروس كورونا الناس في جميع أنحاء العالم ولكن ، مثلما أنا متأكد من أنه بالنسبة للكثير من الإيطاليين الذين يعيشون في المملكة المتحدة ، من المروع رؤية الفوضى التي جلبها هذا الفيروس إلى إيطاليا.

وأضاف " عندما أكون هنا في المملكة المتحدة ، من الصعب ألا أشعر بالعجز لأنني أرى تأثير الوباء على شعب إيطاليا. لقد نشأت في ميلانو ، مركز تفشي المرض في إيطاليا ، وسمعت من أصدقائي وعائلتي كيف تأثرت حياتهم مؤلمة.

وقال " أريد أن أظهر التضامن مع شعب إيطاليا خلال هذه اللحظة من الأزمة ، وأود أن أحث جميع رفاقي الإيطاليين في المملكة المتحدة على بذل كل ما في وسعهم لدعم وطننا.يقوم الصليب الأحمر الإيطالي بعمل لا يصدق لمساعدة المصابين بالفيروس ، فضلاً عن دعم الأشخاص في الحجر الصحي من خلال توفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها.

وختم قائلا " أعرف أن الوضع هنا في المملكة المتحدة خطير للغاية ، وأود أن أشجعكم على التبرع للصليب الأحمر البريطاني أيضًا إذا كنتم قادرين، ولكن من فضلكم ، إذا كنتم محظوظين بما يكفي لدعم هذه الحملة ، فقوموا بذلك.