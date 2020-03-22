المهيري يهدي إسطبلات «SS» كأس المدربين للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

توج الفارس سعيد سالم المهيري بطلاً لكأس المدربين للقدرة والتي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 119 كلم بمشاركة 149 فارساً وفارسةً من مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتوج المهيري بالكأس بعد الأداء المتميز على صهوة الفرس «عواصف» ليهدي اسطبلات SS اللقب الذي حققه بزمن قدره 4.17.26 ساعات، ليسدل الستار على آخر محطات موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة، وحل ثانياً الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «اريزونا دو ساو» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.17.41 ساعات وجاء ثالثاً الفارس هلال سعيد المنصوري على صهوة كاستلبار موراسكا لاسطبلات سيح السلم، مسجلاً زمناً قدره 4.23.23 ساعات تلاه الفارس محمد جمعة المهيري على صهوة الجواد اس دبليو ديون لاسطبلات القندي، وحقق المركز الخامس الفارس الأوروغوياني فيدريكو فيربر على صهوة الفرس اتش سي يايزا لاسطبلات العين.

وبعد نهاية السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين حيث تسلم الفارس سعيد المهيري الكأس الذهبية، وتسلم الفارس أحمد صالح الشحي الكأس الفضية، فيما تسلم الفارس هلال المنصوري الكأس البرونزية.

تفاصيل السباق

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر الفارس أحمد صالح الشحي المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم المسار الأصفر ممتطياً صهوة الفرس اريزونا دو ساو لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.26 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس الهندي أمجد خان على صهوة الجواد ديزرت دجوالي لاسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.22.31 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس أحمد محمد الشحي على صهوة الجواد رايمار بينجامين لاسطبلات ايه بي اتش للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.22.47 ساعة، واحتل المركز الرابع الفارس سعيد علي السبوسي على صهوة جوهوري ابارتيشن لاسطبلات الريف العين.

الكراسي الموسيقية

وقفز الفارس سعيد علي السبوسي إلى الصدارة والمركز الأول بدلاً من الرابع في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم المسار الأحمر مسجلاً زمناً قدره 2.32.01 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي مسجلاً زمناً قدره 2.32.16 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس أمجد خان مسجلاً زمناً قدره 2.32.17 ساعة، وقفز الفارس سعيد المهيري إلى المركز الثالث بدلاً من السادس عشر على صهوة الفرس عواصف لاسطبلات SS مسجلاً زمناً قدره 2.32.24 ساعة، واستمرت لعبة الكراسي الموسيقية بعد تصدر الفارس أحمد صالح الشحي المرحلة الثالثة لمسافة 26 كلم المسار الأزرق مسجلاً زمناً قدره 3.39.26 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس سعيد السبوسي مسجلاً زمناً قدره 3.40.13 ساعات، فيما قفز الفارس هلال سعيد المنصوري إلى المركز الثالث بدلاً من الخامس والعشرين على صهوة الفرس كاستليبار موراسكا لاسطبلات سيح السلم، مسجلاً زمناً قدره 3.40.24 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس سعيد سالم المهيري، وجاء في المركز الخامس الفارس محمد جمعة محمد المهيري على صهوة الجواد اس دبليو ديون لاسطبلات القندي.