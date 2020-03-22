خيول «جودلفين» تتأهب لأمسية كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

تواصل خيول جودلفين استعداداتها لخوض غمار منافسات أمسية كأس دبي العالمي الخامسة والعشرين، الحدث الأغلى في العالم، والذي تبلغ قيمة إجمالي جوائزه 35 مليون دولار، ويقام على مضمار «ميدان» العالمي السبت المقبل، بمشاركة 11 خيلاً للإسطبل الأزرق، يشرف على تدريباتها كل من المدرب العالمي سعيد بن سرور، والمدرب شارلي آبلبي، وتوزعت على أشواط «كأس دبي الذهبي» و«القوز للسرعة» و«ديربي الإمارات» و«دبي تيرف» و«لونجين دبي شيماء كلاسيك» و«كأس دبي العالمي.

النتائج المميزة

ويطمح المدرب شارلي آبلبي أن يواصل إنجازاته المميزة والتي حققها في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، إذ أكد في تصريحات صحفية أن كافة الخيول تتدرب بقوة وهي بحالة جيدة، وأضاف: «واثقون من تحقيق النتائج المميزة خلال الأمسية الكبرى»، وتحدث آبلبي عن «غياث» الذي سيواجه بطل الديربي الإنجليزي «أنطوني فان ديك» في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، قائلاً: «حقق «غياث» فوزاً كبيراً في شوط «بطولة دبي ميلنيوم ستيكس» خلال الكرنفال، وأنا واثق من أنه سيكون خلال السباق بحالة جيدة أو أفضل، إنه حصان مثير، ونتطلع أن يقدم أداءً مميزاً خلال الأمسية».

خطف اللقب

وأما شوط «دبي تيرف» فسوف يشهد مشاركة كل من «بارني روي»، و«ماجيك ليلي»، اللذين سيحاولان خطف اللقب من الفائزة بالنسخة الماضية المهرة اليابانية «آلموند آي»، وفي هذا الصدد قال آبلبي: «لقد قدم «بارني روي» أداءً قوياً في «بطولة جبل حتا»، إذ حق فوزاً كبيراً خلال هذا السباق، ويعد حالياً من أبرز المرشحين لنيل اللقب، خلال الأمسية، كما أن «ماجيك ليلي» يتدرب بشكل جيد، وهو جاهز للتحدي».

خطى سريعة

كما يستعد «مبتسم» لجودلفين و«جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ» لخوض غمار سباق «القوز للسرعة»، وقال آبلبي: «لقد عاد كل من «مبتسم» و«جلوريوس جورني» من أمسية «كأس السعودية» أواخر الشهر الماضي بشكل جيد، و«مبتسم» إذا استطاع أن يسير بخطى سريعة خلال الشوط، فسوف نكون سعداء بذلك».

وأضاف قائلاً: «بالنسبة إلى «جلوريوس جورني» فإنه يقدم أفضل ما لديه، لقد ركض بشكل جيد في السعودية، كما قدم أداءً مميزاً في «جولاي كب» الصيف الماضي ببريطانيا، لقد قمنا بتغيير أسلوبه في الركض، ونعلم أنه من الأفضل أن يكون حصاناً متماسكاً، وسوف يكون لاعباً أساسياً خلال الشوط».

المنافسة بقوة

وفي شوط «كأس دبي الذهبي» سيحاول «كروس كاونتر» الحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي، كما يشارك في الشوط أيضاً «إسبوليني»، وقال آبلبي: المهر «كروس كاونتر» يعود مرة أخرى لهذا الشوط، لقد قدم أداءً جيداً في السعودية، كما يشارك أيضاً »إسبوليني»، وهو حصان جيد، وسوف ينافسان بقوة على لقب الشوط، الفارس وليام بويك سوف يمتطي «كروس كاونتر»، فيما سيمتطي الفارس جميس دويل «إسبوليني».