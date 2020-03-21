ليلى الرضا تحرز ثنائية مهرجان أبوظبي للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أحرزت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا ثنائية مهرجان أبوظبي للقدرة، بفوزها أمس، بلقب السباق الرئيس المفتوح للمهرجان لمسافة 120 كلم على صهوة «أي أو رغد» العائدة لإسطبلات الوثبة في ختام موسم سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بعد أن فازت بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في الجولة الافتتاحية من المهرجان الأربعاء الماضي، ونالت المركز الثاني في سباق السيدات أمس الأول، لتختتم تألقها بلقب المهرجان في إنجاز فريد أكد تميزها وقدراتها الفائقة في سباقات القدرة.

ونجحت الفارسة البطلة في فرض سيطرتها على السباق الذي شهد مشاركة 150 فارساً وفارسة بالمحافظة على المراكز الأولى خلال المراحل الأربع وقطعت المسافة في زمن قدره 4:11:28 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني افنان إبراهيم موسى على صهوة «بوتوريا» من اسطبلات المغاوير 3 بزمن قدره 4:11:36 ساعات، وذهب المركز الثالث إلى عيسى رضوان الغيلاني، على صهوة «أوزي جيت دي لوزي» من إسطبلات المغاوير 2 مسجلاً زمناً قدره 4:16:08 ساعات. ومن جانبه، وصف علي الجهوري مدرب إسطبلات الوثبة الفائزة بالسباق، الفرس«أي أو رغد» بالأسطورة وقال إنها تقدم مستويات متميزة بشكل مستمر مع تطورها من سباق لآخر.