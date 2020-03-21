«ذا جريت كولكشن» بطل «جبل علي كلاسيك»

المصدر: دبي - خالد المهيري

حقق «أوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الخامس خلال سباق «زعبيل 2»، والذي أقيم في مضمار جبل علي يوم أمس برعاية «شادويل» وأذرعتها العالمية.

وظفر «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر «بطولة جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي».

«ماجستيك ثندر» نجم الافتتاح

حقق «ماجستيك ثندر» لـ«تتش جولد» للسباقات لقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.51.62 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«جست إيه بيني» بطل الثاني

ظفر «جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً برعاية «مزارع شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.58.92 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «جورج فيليرز» لذات المالك.

«نيتيف أبييل» يظفر بالثالث

اقتنص «نيتيف أبييل» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.76 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «شانتي ستار» لنقابة «بورسلي» للسباقات.

«ذا جريت كولشكن» نجم الرئيسي

حقق «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر «بطولة جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي» برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.24.32 دقيقة وبفارق رأس عن «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية.

«أوكتالجانو» يخطف الخامس

ظفر «أوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «السفارة البريطانية دبي»، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.39.64 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ميدنايت ديل» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي.

«مدام إلينجينا» نجمة السادس

حققت «مدام إلينجينا» لـ«إيه سي إلينجتون» لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع شادويل» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلة زمناً قدره 1.27.02 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «أماني بيكو» لـ«إتش وبي».

«ميستري لاند» بطل السابع

ظفر «ميستري لاند» لبندر مويسان العتيبي بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر برعاية «آيرش ثروبريد ماركتنج» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.38 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «ليدرشيب» لـ«الاتحاد» للسباقات.

«شنغهاي سيتي» مسك الختام

اقتنص «شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات لقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر برعاية «مضمار نيوبري» بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 58.59 ثانية وبفارق طول عن الوصيف «ضحوي» لناصر عسكر.

سعادة بالغة

ومن جانبه أعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في اتصال هاتفي أجرته معه «البيان الرياضي» عن سعادته برعاية «شادويل» للسباق.

وأضاف قائلاً إن رعاية «شادويل» مع السفارة البريطانية بالدولة إلى جانب مضمار «نيوبري» ومؤسسة تسويق السباقات الأيرلندية كان ناجحاً وفعّالاً، مشيداً بمستوى المنافسة التي شهدتها أشواط السباق الثمانية، خاصة الشوط الرابع الرئيسي «جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي»، حيث لعب الفارس أدري دي فريز دوراً حاسماً في الفوز باللقب في اللحظات الحاسمة.

وقال الصايغ إن الفوز يؤكد جدارة المدرب دوج واتسون الذي أسهم في ذلك الانتصار الكبير، والذي يعتبر نقلة ممتازة للمدرب واتسون في سباقات المضمار العائلي. وأوضح الصايغ أن الجميع لم يلاحظوا أي فرق أو تغيير في السباق، فالكل خرج سعيداً من مستوى السباق المثير، مشيداً بمستوى التعاون الذي لاحظه من الجميع ملاك ومدربين وفرسان من أجل إنجاح السباق في ظل الظروف الراهنة.

تكريم

ومن جانب آخر قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بتكريم أفضل مدرب وفارس للأسبوع الماضي، والتي نالها كل من المدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس.

9320

حققت مبادرة «الترشيحات عن بعد» الإلكترونية والتي أطلقها مضمار جبل علي بالتعاون مع مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة العاديات نجاحاً كبيراً إذ شارك فيها 9320 شخصاً. ولم يتمكن أي شخص من ترشيح 8 و7 و6 خيول فائزة، فيما تمكن شخص واحد من ترشيح 5 خيول فائزة ونال مبلغ 5 آلاف درهم. وتمكن 3 أشخاص من ترشيح 4 خيول فائزة ونالوا مبلغ 2000 درهم.

وتمكن 18 شخصاً من ترشيح 3 خيول فائزة وحصل كل واحد منهم على مبلغ 1000 درهم.