كأس المدربين في سيح السلم اليوم

المصدر: ( دبي ـ البيان الرياضي)

ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وتشهد المحطة الأخيرة لسباقات الموسم المحلي مشاركة واسعة من الفرسان من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، تمتد الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والثانية 32 كم «اللون الأحمر»، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق«، والأخيرة لمسافة 20 كم»اللون الأبيض«.

ويعد الفارس خليفة الخيلي هو حامل لقب النسخة الماضية على صهوة الجواد»جوري أباريشن" لإسطبلات الريف العين، فيما حقق المركز الثاني الفارس محمد عبيد الزيودي، على صهوة الجواد «تايا دي مورتير» لإسطبلات المغاوير 2.