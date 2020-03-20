الأرجنتينية كاتالينا تتوَّج بلقب سيدات «أبوظبي للقدرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تُوِّجت الأرجنتينية كاتالينا باستونس، أمس، بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم بمشاركة 117 فارسة، ضمن مهرجان أبوظبي للقدرة الذي انطلق أول من أمس، ويختتم اليوم بالمهرجان الرئيس لمسافة 120 كلم، في ختام موسم السباقات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأنتزعت كاتالينا اللقب لإسطبلات F3 على صهوة «غاسيلا»، عن جدارة في زمن قدره 3:21:00 ساعة، وحلّت ثانياً ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «كشمير السالم» العائدة لإسطبلات الوثبة بزمن 3:21:13 ساعة، فيما جاءت ثالثة أفنان إبراهيم موسى على صهوة «بركة اليخيدو» العائدة لإسطبلات المغاوير 3 مسجلة زمناً قدره 3:22:41 ساعة.

توج الفائزات مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية.