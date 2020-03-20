خيول العالم تستعد في «ميدان» لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

بدأت خيول العالم، آخر الاستعدادات للمشاركة في أشواط كأس دبي العالمي، الأمسية الأغلى في العالم، والبالغ إجمالي قيمة جوائزها 35 مليون دولار، والذي سيقام على مضمار «ميدان» العالمي يوم 28 مارس الحالي.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن القائمة المتوقعة للمشاركين في النسخة 25 من البطولة العالمية، وتستعرض «البيان الرياضي» أهم النقاط التي تجعل من اليوبيل الفضي للكأس العالمية، حدثاً لا ينسى.

اليوبيل الفضي

يحتفل كأس دبي العالمي هذا العام، بمرور 25 عاماً على انطلاقة السباق العالمي الكبير، والذي أصبح علامة فارقة في تاريخ السباقات العالمية، إذ تجتمع خيول قارات العالم في «ميدان» سنوياً، للتنافس على ألقاب الأشواط التسعة المثيرة.

مشاركة عالمية

يشهد الشوط التاسع الرئيس «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والبالغ قيمة جوائزها 12 مليون دولار، مشاركة 12 خيلاً، منها 3 من الخيول الإماراتية، 5 خيول أمريكية، و4 خيول يابانية.

بن بطل

يطمح «بن بطل» لجودلفين، إلى دخول التاريخ من بوابة الشوط التاسع الرئيس «كأس دبي العالمي»، في ثالث تجربة له على الأرضية الرملية، إذ حقق لقب الجولة الثانية لبطولة «آل مكتوم للتحدي»، وجاء ثالثاً في «كأس السعودية»، ما يجعله أحد المرشحين البارزين لنيل اللقب الغالي.

خيول جودلفين

تسعى خيول جودلفين إلى مواصلة الريادة في أمسية كأس دبي العالمي، والحفاظ على الألقاب التي أحرزتها في النسخة الماضية للبطولة العالمية، إذ تشارك خيول الإسطبل الأزرق في 6 أشواط مهمة، من ضمنها شوط «كأس دبي العالمي».

تحقيق الحلم

سيكون أمام المدرب القدير، سالم بن غدير، فرصة قوية لتحقيق لقب «كأس دبي العالمي»، إذ يشرف على تدريب كل من بطل الجولة الثالثة لبطولة «آل مكتوم للتحدي» «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«جرونكوسكي» وصيف النسخة الماضية للبطولة.

طموح الوصيف

سيحاول وصيف النسخة الماضية لكأس دبي العالمي «جرونكوسكي» لنقابة فينكس وخالد بن مشرف، تحقيق الحلم هذا العام، ودخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذ سيشارك الوصيف في شوط «كأس دبي العالمي» للمرة الثانية على التوالي.

عودة «مثمون»

يشهد الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للخيول العربية، عودة «إيه إف مثمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ سبق للبطل الظفر بلقب الشوط عام 2016، يومها حقق البطل انتصاراً كبيراً، حطم فيه الأرقام القياسية، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الدفاع عن اللقب

ستشهد النسخة الحالية للأمسية، عودة عدد من الأبطال المتوجين في النسخة الماضية، للدفاع عن ألقابهم، أبرزهم «إيه إف ماهر» لخالد خليفة النابودة، بطل «دبي كحيلة كلاسيك»، «كروس كاونتر» لجودلفين، بطل «كأس دبي الذهبي»، والخيل الياباني «الموند آي» بطل «دبي تيرف».

الديربي الإنجليزي

يشارك «أنطوني فان ديك» بطل الديربي الإنجليزي العام الماضي، في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى»، على المضمار العشبي، إذ يسعى البطل الإنجليزي إلى صنع أولى بصماته في الأمسية العالمية.

الخيول اليابانية

تشهد النسخة 25 من كأس دبي العالمي، مشاركة قياسية للخيول اليابانية، والتي بلغ عدد ها 19 خيلاً، توزعت على 7 أشواط، وهي «جودلفين للميل» و«ديربي الإمارات» و«دبي جولدن شاهين» و«لونجين دبي شيماء كلاسيك» و«القوز للسرعة»، «دبي تيرف»، و«كأس دبي العالمي».

صراع قوي

تدفع إسطبلات «بالي دويل» بقيادة المدرب إيدين اوبراين، بمجموعة كبيرة من خيولها في أشواط الأمسية العالمية، أبرزها «كيو غاردنز»، الذي يشارك للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، عبر شوط «كأس دبي الذهبي»، و«أنطوني فان ديك» في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، و«ماجيك واند» في سباق «دبي تيرف».

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› اليوبيل الفضي للسباق يجمع نجوم العالم

› «بن بطل» لجودلفين يسعى لتحقيق اللقب الغالي

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› مشاركة قياسية للخيول اليابانية في الحدث

› أبطال أشواط النسخة الماضية يتطلعون للاحتفاظ بالألقاب