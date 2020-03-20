«جبل علي كلاسيك» أبرز أشواط سباق «زعبيل 2» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، سباق «زعبيل 2» على مضمار جبل علي، بمشاركة 92 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الثمانية، مليوناً و100 ألف درهم، برعاية «شادويل» وأذرعها العالمية.

وستكون الأنظار موجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغ قيمة جوائزها 300 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «اقتران» و«فنار» و«متفاوت» و«تشويق» و«ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شمال نبراس» و«سينوتاف» للإمارات للسباقات الترفيهية، «جولدن جاكوار» لنقابة «فينكس للسيدات»، «مداهم» لجيه فريتويل، «ميستيك مون» و«أود تو أوتمن» لمحمد خليفة البسطي، «بيلجريمز تريشر» لعيلان حمد كدفور المهيري، «ريفلسكوب» لإسطبلات «هوت سكوت» للسباقات، «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف، «وايت ليك» لنقابة «بورسلي» للسباقات.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1800 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغ قيمة جوائزها 90 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «النادر» و«كيب اوف إيجلز» و«نزال» لصالح عمر علي بن حيدر، «ولش لورد» لمتعب زيد الشمري، «بولد ريكس» لنقابة «بورسلي» للسباقات، «ماجستيك ثندر» لـ «تتش جولد» للسباقات، «آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً، برعاية «مزارع شادويل»، والبالغ قيمة جوائزها 120 ألف درهم، 8 خيول، أبرزهم «جورج فيليرز» و«دهباشي» و«جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي، «يولونج واريور» ليو لونج، «تالنتو بوما» لنقابة «فينكس للسيدات»، «اهيستا بيرو» لأحمد علي السبوسي، «كونكلوجن» لـ «جالاكسي للسباقات»، «جانتير» لحمدان المنصوري.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية «مزارع ديرنزتاون»، والبالغ قيمة جوائزها 105 آلاف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «زينهم» و«أكوان» و«المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كرافينج» لسلطان علي السبوسي، «مقياس» و«شانتي ستار» لنقابة «بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، برعاية «السفارة البريطانية دبي»، والبالغ قيمة جوائزها 75 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزهم «اوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «المطير» و«ماي وار» لـ «إتش وبي»، «تشاينا رود» و«مربي الأجيال» لنقابة «بورسلي للسباقات».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، برعاية «مزارع شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، مشاركة 7 مهرات، أبرزهن «راهية» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «أماني بيكو» لـ «إتش وبي»، «إيرلي موشن» و«تابي سيو» لعلي العنيزي، «مجهولة» لـ «إمبريام للسباقات».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، برعاية «آيرش ثروبريد ماركتنج» لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزهم «إنسان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ليدرشيب» لـ «الاتحاد للسباقات»، «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي، «غالي الثمن» لنقابة «بورسلي للسباقات».

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن الختامي للأمسية، لمسافة 1000 متر، برعاية «مضمار نيوبري»، والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ضحوي» و«دريم واريور» و«افتتاح» لناصر عسكر، «دافي لامب» و«شنغهاي سيتي» و«عطا الله» لنقابة «بورسلي للسباقات».