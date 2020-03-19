إيقاف بطولة كأس رئيس الدولة للبولو بغنتوت

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

بناء على توجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ، تقرر إيقاف مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو والتي أنطلقت فعالياتها بنادي غنتوت الأسبوع الماضي.

وجاء القرار في إطار التدابير الإحترازية المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا بهدف المحافظة على السلامة العامة، وتقرر تأجيل البطولة التي كان محددا لختامها يوم 27 مارس الجاري "مؤقتا" على ان يتم إختيار الموعد الجديد لاحقا، وابلغ زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت الأندية المشاركة بالقرار الجديد.