إسطبلات إنجاز تتألق في «أبوظبي للقدرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

انتزعت إسطبلات «إنجاز» العائدة إلى محمد سعيد النيادي المراكز الأولى في السباق الأول لمهرجان أبوظبي للقدرة والخاص بالإسطبلات الخاصة، صباح أمس الذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويتواصل اليوم بسباق السيدات لمسافة 100 كلم وغداً السباق الرئيس لمسافة 120 كلم في ختام موسم سباقات القرية.

وكان لافتاً في السباق تكرار الفارستين ليلى عبد العزيز الرضا وماسة عدنان، مشهد الفوز بالمركزين الأول والثاني على التوالي في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الشهر الماضي، عندما توجتا أمس بنفس المراكز وبذات الطريقة.

ونجحت الفارستان في إهداء اللقب لإسطبلات «إنجاز» بجانب الفارسة جوليا فيجيفاني التي أحرزت المركز الرابع، في نجاح جديد يحسب للإسطبل الذي حصد العديد من الألقاب في الموسم الحالي.

فوز

وذهب المركز الأولى إلى الفارسة المتألقة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة الفرس «مافر ميسترال» بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 3:30:07 ساعات، وجاء فوزها باللقب تأكيداً على قدرتها الفائقة في سباقات القدرة بعد أن حلت في المرحلة الأولى بالمركز السادس .

وفي المرحلة الثانية حلت خامساً وفي الثالثة جاءت رابعاً، لكنها تقدمت بقوة ونجحت في نيل اللقب عن جدارة خلال المرحلة الرابعة والأخيرة، رفقة زميلتها ماسة عدنان التي جاءت في المركز الثاني على صهوة «ميستيكو اكس» في زمن قدره 3:30:14 ساعات، وجاءت ثالثاً كاتالينا باستونس من إسطبلات زعبيل على صهوة «شايان تيولير» بزمن قدره 3:30:51 ساعات، ورابعاً جوليا فيجيفاني التي امتطت صهوة «أم جي سينتيرو» في زمن قدره 3:31:28 ساعات.

وخامساً عبدالرحمن سعيد الغيلاني على صهوة «أتش أتش علي بابا» من إسطبلات الحزم مسجلاً زمناً قدره 3:32:27 ساعات، وسادساً بثينة خالد الرضا على صهوة «لونغرين دود» من إسطبلات «إيخال» بزمن 3:33:46 ساعات.

وعقب اعتماد نتيجة الفحص البيطري تم تتويج الفائزين بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بقرية الوثبة.

من جانبه، قال محمد النيادي مالك ومدرب إسطبلات إنجاز إن الفوز الذي تحقق بالمراكز الأولى كان نتاج جهد كبير، فيما عبرت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا بطلة السباق عن سعادتها بفوزها الجديد وأهدت اللقب إلى أسرة إسطبلات إنجاز.

158

فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف إسطبلات الدولة

06

سيارات قدّمتها قرية الإمارات العالمية للقدرة للفائزين

04

ألقاب توجت بها الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا في الموسم الحالي