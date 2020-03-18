الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 25 لكأس دبي العالمي والذي سيقام يوم 28 من الشهر الحالي بمضمار ( ميدان ) العالمي عن القائمة النهائية للخيول التي ستتنافس على جوائز الأشواط التسعة للحدث الأغلى في العالم و التي تبلغ إجمالي قيمة جوائزها المالية 35 مليون دولار .

كما أعلنت اللجنة المنظمة بأن قرعة البطولة سوف تقام يوم الاثنين .

وتصدر ( بن بطل ) لجودلفين قائمة المشاركين في الشوط التاسع ( كأس دبي العالمي ) لمسافة ٢٠٠٠ متر ( الفئة الاولى ) برعاية ( طيران الإمارات ) و البالغ قيمة جوائزها ١٢ مليون دولار .

وضمت القائمة ( ماترهورن ) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ، و وصيف النسخة الماضية للبطولة ( جرونكوسكي ) لنقابة فينكس وخالد بن مشرف .

كما تشارك في الشوط ٥ خيول أمريكية و هم ( ورر ستوري ) ، ( سير وينستون ) ، ( تاسيتس) ، ( ماث ويزرد) ، و ( موجو جوستو ) .

كما يشهد الشوط مشاركة ٤ خيول يابانية وهم ( غولد دريم ) ، ( شوا ويزارد ) ، ( ماستر فينسر ) ، و ( كرايسوبريل ) .