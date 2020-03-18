بوب بافرت يعلن تأييده لقرار تأجيل ( ديربي كنتاكي)

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
التاريخ:

أعلن المدرب الأمريكي المخضرم بوب بافرت عن دعمه الكامل لقرار اللجنة المنظمة للنسخة 146 من سباق  ( ديربي كنتاكي ) العريق في الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل السباق من شهر مايو إلى سبتمبر هذا العام كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس ( كورونا ).

وقال المدرب الحائز على لقب السباق 5 مرات : ( على الأقل أن السباق لم يلغى ، و في نهاية  اليوم يجب أن يعرف الجميع انه فقط سباق للخيل، وقلقي الحالي منصب على ما يجري حاليا في العالم )

كما أعلن  المدرب الفرنسي  باتريك بياكون تأييده لقرار التأجيل قائلا : ( سلامة الجميع هي الأولوية الحالية ، لقد اتخذت اللجنة المنظمة قرارا صائبا و نأمل أن تنتهي هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة )

كلمات دالة:
  • بوب بافرت،
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