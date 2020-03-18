مضمار جبل علي يعلن تفاصيل سباق «زعبيل 2»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مضمار جبل علي، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر عن تفاصيل سباق «زعبيل 2» والذي سيقام الجمعة ويتضمن 8 أشواط من بينها بطولة «جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي».

وأكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «شادويل» تعتز بتجديد رعايتها للسباقات في مضمار جبل علي جنباً إلى جنب مع مؤسسات مرموقة مثل مضمار نيوبري، ومؤسسة تسويق السباقات الايرلندية (ITM)، والسفارة البريطانية في دبي، ونحن على ثقة من أن العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ستشهد مزيداً من التطور إلى آفاق أرحب، وبنفس القدر هذه الشراكة القائمة بيننا مرشحة لنقلة نوعية أفضل.

وأضاف: أنه في ظل الاعتبارات الصحية الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، سيقام سباق الجمعة بدون حضور الجماهير، وبدون مرافق الضيافة في مضمار جبل علي، ومع ذلك باعتقادي أن الملاك والمدربين والفرسان سيستمتعون بيوم كامل من السباقات القوية، وسيحرصون على أن تخرج خيولهم بأفضل النتائج الممكنة لإسطبلاتهم.

شكر

من جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعاية سموه الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، حيث سترعى إسطبلات سموه يوم الجمعة الأشواط الثمانية كاملة ومن ضمنها إحدى البطولات الثلاث الرئيسية التي تقام على أرض مضمار جبل علي وهي بطولة «جبل علي كلاسيك- اليوبيل الفضي».

كما تقدم بخالص الشكر إلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على جهوده المقدرة، والتي أثمرت عن العديد من الفوائد لكلا الطرفين وزادت من ثقل المضمار العائلي بين المضامير المحلية والعالمية. ورحب الحلواني بممثلي سفارة المملكة المتحدة في الدولة والمشاركة في رعاية فعاليات السباق، وأيضا مضمار «نيوبري» في بريطانيا مما يوطد العلاقات المتميزة بين المضمار الإنجليزي العريق وإسطبلات «شادويل».

مبادرة جديدة

كما أعلن المهندس شريف الحلواني عن إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة «العاديات»، وهي مسابقة «الترشيحات عن بعد» لسباق يوم الجمعة في نسخة إلكترونية مبتكرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وعبر المواقع الإلكترونية لمضمار جبل علي والمنصات الإلكترونية لمجلة «العاديات» الصادرة عن مركز معلومات دبي لسباق الخيل.

موضحاً إن فكرة قيام ترشيحات الجمهور عن بعد، تأتي وفاء وعرفاناً لجمهور مضمار جبل علي، وتقديراً من إدارة المضمار لتواصلهم الدائم وإسهامهم في إضفاء الحيوية والإثارة على سباقات المضمار.

وأكد الحلواني أن إدارة المضمار قررت الإبقاء على مسابقة الترشيحات (بيك سيكس)، وبنفس قيمة الجائزة المالية البالغة 40 ألف درهم التي كانت توزع حضورياً خلال السباقات الماضية، وعرضها للجمهور إلكترونياً بنفس الآليات المتبعة، مع إضافة بعض الأمور الخاصة بشروط التواصل الإلكتروني المفصلة في الموقع الإلكتروني لمضمار جبل علي (www.Jebelaliracecourse.ae) أو (www.jebelaliracecourse.com)، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجلة العاديات (www.aladiyat.ae).

بدوره، أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن مشاركة 93 خيلاً في السباق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الثمانية مليوناً و100 ألف درهم، مبيناً أن 16 خيلاً سوف تشارك في الشوط الرابع الرئيسي «جبل علي كلاسيك - اليوبيل الفضي» والتي تبلغ جوائزها 300 ألف درهم، كما أكد أنه سيتم تكريم المدرب دوج واتسون والفارس باتريك دوبس لتميزهما في السباق الماضي.