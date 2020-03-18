سباق الإسطبلات الخاصة يدشن « أبوظبي للقدرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ينطلق عند السادسة والنصف من صباح اليوم، مهرجان أبوظبي لسباقات القدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة والذي يستمر 3 أيام بإجمالي جوائز 18 سيارة دفع رباعي، وبدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وستكون البداية اليوم بسباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

فيما يقام غداً سباق السيدات لمسافة 100 كلم والجمعة السباق الرئيس لمسافة 120 كلم، وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بسباق اليوم الذي تم تقسيمه على 4 مراحل متباينة، الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر والرابعة والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض، وتعقب كل مرحلة فترة راحة قصيرة يتم خلالها إجراءات الفحص البيطري.

وأكد محمد الحضرمي مدير الفعاليات والسباقات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن التحضيرات اكتملت للمهرجان بمتابعة ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ذاكراً أن تنظيم المهرجان يعد مواصلة من سموه لدعم الملاك والخيول، مؤكداً أن إدارة القرية بقيادة مسلم العامري المدير العام، بذلت كل جهدها حتى يخرج المهرجان بصورة مثالية وتتواصل عبره النجاحات السابقة.

وأشار الحضرمي إلى اتباع كافة الإرشادات الطبية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تعقيم القرية إجراء طبيعي يحدث كل سباق من أجل المحافظة على سلامة الجميع، وكشف أن القرية لم توجه الدعوة لأي فارس من خارج الدولة. وقال: حتى الفارس المتواجد في الدولة، إذا كان قد عاد من الخارج في فترة أقل من 14 يوماً غير مسموح له المشاركة، ما لم يخضع للحجر الطبي، لأن السلامة فوق كل شيء.