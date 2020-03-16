فرنسا تجمد سباقات الخيول وبريطانيا تمنع الحضور الجماهيري

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت فرنسا رسمياً عن تجميد سباقات الخيول حتى 15 من شهر ابريل المقبل للحد من انتشار مرض "كورونا".

وأصبحت فرنسا بذلك اول دولة تعلن عن إيقاف سباقات الخيول، بعد أن أعلنت في الأسبوع الماضي عن إقامة السباقات بدون الحضور الجماهيري، إلا أن السلطات الفرنسية ارتأت أنه من الأفضل إيقاف السباقات عقب التشاور مع الجهات المعنية بسباقات الخيول في فرنسا.

ومن جانب آخر، أعلنت بريطانيا بأن سباقات الخيول ستكون بدون حضور جماهيري ابتداء من يوم غدًا الثلاثاء حتى نهاية الشهر الحالي للحد من انتشار مرض "كورونا".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت بأن هناك مخاوف لدى الجهات المعنية في سباقات الخيول البريطانية بأن يتأثر الموسم البريطاني والذي سينطلق الشهر المقبل بالأحداث المتسارعة والمتعلقة بمرض "كورونا" مما سيؤدي إلى إلغاء أهم السباقات الكلاسيكية التي ستقام هناك.