«بسمة» لرئيس الدولة تتقلّد التاج الثلاثي في مضمار «أبوظبي للفروسية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توجت المهرة «بسمة» العائدة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بلقب سباق بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 2400م في جولته الثالثة والأخيرة أمس الأول، ضمن الحفل الخامس عشر بنادي أبوظبي للفروسية، وقبل الأخير في الموسم الحالي، وتألف الحفل من 6 أشواط تضمنت بطولات من العيار الثقيل بمشاركة 76 خيلاً، وبلغت جائزته المالية 300 ألف درهم، وجاء فوز المهرة بسمة في الشوط الثاني بالحفل، بفارق 3 أطوال كاملة عن صاحب الترتيب الثاني، بمشاركة 9 خيول، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 2:41:28 دقيقة بقيادة فابريس فيرون وإشراف إيريك لمارتنيل، فيما انتزع الجواد «صمود» لياس للسباقات، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب بطولة الإمارات «الفئة الأولى» لمسافة 2200م البالغة قيمة جائزته المالية مليون درهم في الشوط الرابع الذي شهد مشاركة 14 خيلاً، وجاء فوز «صمود» في زمن قدره 2:26:35 دقيقة، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف أحمد المحيربي، وذهب لقب بطولة أبوظبي لمسافة 2200 م في الشوط الخامس، إلى «جبي أم هوبكنز» لاسطبلات رمضان بإشراف جابر رمضان وبقيادة باتريك كوسجراف، قاطعاً المسافة في 2:14:15 دقيقة وبلغت قيمة جوائز هذا الشوط 380 ألف درهم تنافست عليها 12 خيلاً.

شوط الافتتاح

وتوج بلقب الشوط الأول من سباق «تيبت» لمسافة 1200م، للخيالة السلطانية العُمانية، والذي شهد مشاركة 13 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، المهرة «فردوس» بقيادة الفارس إشتيبان مازور بإشراف إبراهيم الحضرمي مسجلة زمناً قدره 1:18:08 دقيقة، وتوجت «احتشام» لاسطبلات ابن شهوان العربية بلقب الشوط الثالث من سباق «ديربي الإمارات العربي» لمسافة 2200 متر، والذي بلغت قيمة جوائزه المالية 300 ألف درهم وشهد مشاركة 10 خيول قوية تنافست على اللقب الثمين الذي انتزعته «احتشام» بقيادة إشتيبان مازور في 2:30:65 دقيقة.

استرداد اللقب

وفي شوط الختام تمكنت خيول خالد خليفة النابودة من استرداد لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 1600م والذي بلغت قيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، وجاء الفوز عن طريق «أيه اف البيرق» في زمن قدره 1:43:98 دقيقة بقيادة الفارس تاج أوشي، وهو اللقب الـ41 له الذي يحصده هذا الموسم، وعقب نهاية الأشواط، تم تتويج الفائزين بواسطة أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.