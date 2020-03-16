مواجهة قوية في كأس البولو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستأنف عصر اليوم، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، بلقاء فريقي الحبتور وبنجاش، بملاعب نادي الحبتور، والتي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي تتجدد إقامتها بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات، وتقام المباراة من دون جمهور، وتشهد مباراة اليوم تحدياً قوياً بعد فوز الحبتور في الجولة الافتتاحية على فريق الإمارات للبولو 14-13، بينما خسر فريق بنجاش بصعوبة من فريق غنتوت 8-9.