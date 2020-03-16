التوحيدي: إنجازات مربط دبي عنوان التميّز

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن النتائج والإنجازات العديدة التي حققها المربط بإنتاجه المحلي في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي اختتمت أمس الأول، تعد امتداداً لتميز إنتاج المربط، وجاءت في واحدة من أقوى البطولات، وفي ظل تطور الإنتاج الوطني عالمياً، وقال التوحيدي: «الحضور الإماراتي في البطولات العالمية يحتكر اليوم المراكز الأولى بفضل الجهود الوطنية في مجال إنتاج وتطوير الخيل العربي خلال السنوات الماضية، ولذلك أصبح التنافس في المقدمة وطنياً خالصاً، وأضاف أن دولية دبي هي إحدى أقوى البطولات في العالم، وهي الأغلى وهي وجهة أفضل خيول العالم، ودائماً ما يحقق كل من مربطي دبي وعجمان أول مراكز البطولات العالمية، ويؤكدان مكانتهما الريادية، وهي محطة ستليها مواعيد دولية كبرى، ستكون مناسبة لترسيخ الحضور المتميز للإنتاج الوطني، وتابع التوحيدي: خيول مربط دبي الفائزة في بطولة دبي الدولية تمثل إنتاجاً لمرحلة جديدة أعقبت أوج العطاء المتميز للفحل الأسطوري»إف إيه إل رشيم«وهو لا يزال يقدم الأبطال الذهبيين، وقد سطر مربط دبي إنجازات مكنته من المركز الأول عالمياً بفضل رؤية ومنهج وأسلوب وإمكانيات وإرادة طموحة لا تعرف الحدود، ذلك في مدرسة التميز والقيادة والريادة التي أسس مبادئها المتينة ومسارها الحافل فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

القادم أجمل

وبدوره، أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بنجاح البطولة واعتبرها إحدى أقوى المحطات التنافسية بين أجمل الخيول من الإنتاج الوطني الجديد، وأضاف أن إحراز مربط دبي ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين يمثل علامة مميزة وكاملة لنجاح إنتاجنا المحلي، ونحن سعداء بحصول المرابط الوطنية على ما تستحق من إنجاز، والإنتاج المحلي الوطني هو الأقوى عالمياً، ولدينا مجموعة من الخيول الجيدة التي ستقارع من أجل إضافة قصص ذهبية جديدة في سجل المربط الذهبي، ومع خيولنا توجد خيول لمرابط أخرى تحمل بصمات مربط دبي من فحل الإنتاج العالمي المعاصر»إف إيه إل رشيم وابنه دي سراج" وغيرهما.