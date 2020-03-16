«هلال الشام» بطل الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز- البيان الرياضي

توج المهر «هلال الشام» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج بطلاً للجولة الثالثة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري دجوراس تو»، التي أقيمت أول من أمس «السبت»، بمضمار تولوز الفرنسي تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الثانية عشرة، وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم،وشارك في السباق البالغ جائزته 14 ألف يورو، ومسافته 1400م، 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجاءت في المركز الثاني «مليحة» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة جوليان كروسجين، وحلت ثالثة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بقيادة فالنتين سيجوي.