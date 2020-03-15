مربط دبي يتألق في ختام «دولية الجواد العربي»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أسدل الستار مساء أمس على منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي التي أقيمت على مدار 3 أيام على أرض صالة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، وشهدت الإثارة والتحدي بعروض جمال الخيول العربية المشاركة التي وصلت إلى 162 جواداً من السلالات العربية والأجنبية، تنافست للفوز بألقاب الأشواط الستة الرئيسة للبطولة، ونيل نصيب من مجمل جوائز البطولة التي بلغت 4 ملايين دولار أمريكي بما يعادل 14 مليون درهم إماراتي.

وأقيمت هذه البطولة بنسختها السابعة عشرة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وشهد منافسات اليوم الثالث والختامي للبطولة عدد كبير من كبار المسؤولين والضيوف زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والمهندس محمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعدد من المسؤولين والملاك.

وتوج المهر «دي شهير» التابع لمربط دبي للخيول العربية بالكأس الذهبية وبحصوله على المركز الأول و60 ألف دولار في الشوط الرئيس والختامي للأمهر بعمر سنة، وحصل على المركز الثاني والكأس الفضية ومبلغ 40 ألف دولار المهر «غالي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، والكأس البرونزية والمركز الثالث ومبلغ 25 ألف دولار المهر «ارجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وقام بتتويج الفائزين سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

كما توج المهر «دي شيماز» لمربط دبي بالكأس الذهبية عقب فوزه بالمركز الأول ومبلغ 60 ألف دولار في الشوط الرئيس للأمهار بعمر فوق سنتين، وتوج بالكأس الفضية بحصوله على المركز الثاني و40 ألف دولار المهر «متباهي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، والمركز الثالث والكأس البرونزية و25 ألف دولار المهر «ادميرال» لمربط عجمان، وقام بتتويج الفائزين خالد العميري.

ونجحت الفرس «مزن البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي في حصد المركز الأول والتتويج بالكأس الذهبية و275 ألف دولار في الشوط الرئيس المخصص للأفراس، وفازت بالمركز الثاني والكأس الفضية ومبلغ 160 ألف دولار الفرس «ع ج تريم» لمربط عجمان، والمركز الثالث ومبلغ 60 ألف دولار من نصيب الفرس «بافريا اتش في بي» التابعة لمربط أبها للخيول العربية.

المهرات

حصدت المهرة «ع ج البراقة 5» لمربط عجمان المركز الأول وتوجت بالكأس الذهبية ومبلغ 60 ألف دولار في الشوط النهائي ضمن الأشواط الرئيسة الستة والمخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، وحققت المهرة «دي سيرين» لمربط دبي للخيول العربية المركز الثاني وتوجت بالكأس الفضية ومبلغ 40 ألف دولار، وتوجت بالمركز الثالث وبالكأس البرونزية و25 ألف دولار المهرة «دي فريحان» لمربط دبي للخيول.

وحققت المهرة «ع ج سمارة» التابعة لمربط عجمان المركز الأول وتوجت بالكأس الذهبية ومبلغ 215 ألف دولار، في الشوط الرئيس والختامي للمهرات بعمر سنتين فما فوق، وحصدت المركز الثاني وتوجت بالكأس الفضية و120 ألف دولار المهرة «دي جودي» التابعة لمربط دبي للخيول العربية، وفازت بالمركز الثالث والكأس البرونزية ومبلغ 60 ألف دولار المهرة «دي شيهانة» التابعة لمربط دبي، وتوج الفائزين سلطان خليفة اليحيائي.

وفي الشوط المخصص للفحول حصد «اسكالبراي ايه» التابع لمربط الصقران للخيول العربية المركز الأول والكأس الذهبية و275 ألف دولار، وحل بالمركز الثاني والكأس الفضية ومبلغ 165 ألف دولار الفحل «ع ج كفو» لمربط عجمان والمركز الثالث والكأس البرونزية ومبلغ 60 ألف دولار من نصيب الفحل «ايدن سي» للمالك عبدالوهاب السيد وتوج الفائزين زياد كلداري.

وجه زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدعمه اللامحدود ومتابعاته الدؤوبة والتي سهلت من مهمة الإمارات باستضافتها هذا الحدث الدولي الكبير متجاوزين كل التحديات، مقدماً الشكر أيضاً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لرعايته البطولة وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث الذي تحرص الإمارات على إقامته سنوياً مختتماً: هذه البطولة الأقوى بتاريخ البطولات السابقة وضرب مثلاً أن من أصل 6 خيول أبطال للعالم يشارك منها 5 خيول بهذه البطولة، هذا إلى جانب النخبة العالمية من الخيول.

اهتمام

من ناحيته أعرب المهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول عن سعادته بما حققته خيول مربط دبي في هذه البطولة التي تعكس اهتمامنا الكبير بموروثنا الذي نعتز به، وخاصة من الإنتاج المحلي الذي نسعى على الدوام لتفعيله بعد أن أكدت خيوله مكانتها في جميع ساحات المنافسات المحلية والخارجية. وأكد التوحيدي أن خيول الإمارات سيكون لها شأن كبير ومتميز في بطولة العالم خلال شهر نوفمبر في باريس، لتؤكد مكانتها عالمياً.

أشاد قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، بالنجاحات التي شهدتها بطولة دبي الدولية للجواد العربي، مضيفاً أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة، قادا البطولة إلى هذا النجاح، مؤكداً أن المنافسات جاءت قوية، في ظل مشاركة النخبة من الخيول العالمية، معرباً عن سعادته بما حققه مربط دبي من نتائج وألقاب.

نجاح

أشاد قصي عبيد الله المدير العام للبطولة بالنجاحات التي شهدتها البطولة في ظل التحديات التي واجهتنا التحديات، ولكن دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة سهلت من مهمتنا وتم تنظيمها على ارض دبي بكل يسر وتوفيق، ولم يخفي قوة البطولة في ظل مشاركة النخبة من الخيول العالمية، معرباً عن سعادته عما حقق مربط دبي من نتائج وألقاب تبعث على التفاؤل والحمد لله.