ثنائية لخيول ياس للسباقات في مضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

تألقت خيول ياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في عاشر سباقات المضمار العيناوي وحققت الثنائية عبر كل من المهر (مشير الوثبة) بفوزه بالمركز الأول في الشوط السادس بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر تكافؤ هيبة في زمن قدره 2:05.36 دقيقة، والمهرة (العين شمارة) بتتويجها بلقب الساد في الشوط الرابع للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، في زمن قدره 1:36.09 دقيقة، بفارق 8.25 أطوال عن أقرب الملاحقين.

رقم قياسي

واكتسح الجواد (أوكتيف) لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، منافسيه بفارق 20 طولاً عن أقرب ملاحقيه ليتوج بلقب الجولة الختامية لماراثون العين لمسافة 5100 متر تكافؤ هيبة، مسجلاً زمناً قدره 6:14.01 دقائق وحقق رقماً قياسياً جديداً كسر به الرقم السابق المسجل باسم (عجاج) والبالغ 6:19.00 دقائق.

كأس الوثبة ستاليونز

وكان السباق العاشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف انطلق أول من أمس وتألف من سبعة أشوط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة وشوط للخيول المهجنة الأصيلة، وفي استهلالية الحفل انتزع الجواد (دريم دو مانجوا)، لناصر عسكر، لقب كأس الوثبة ستاليونز بالشوط الأول المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1800 مسجلاً زمناً قدره 2:04.17، بفارق (أنف) عن صاحب المركز الثاني.

وخطف الجواد (سينك ري) لناديا سولومان لقب رماح، في الشوط الثاني وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 2600 متر في زمن قدره 2:46.75، دقيقة، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم (بلوسفرين) وقدره 2:48.77 دقيقة.

وظفر الجواد (جايدي البراق) بلقب الجيمي في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر تكافؤ (سباق السرعة) ليتابع سلسلة انتصاراته بهذا المضمار، وقطع المسافة في زمن قدره 1:04.25 دقيقة، بفارق طول وربع عن الوصيف.

وفازت الفرس (ايه اف براري) لخلفان القبيسي، بكأس القطارة في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، لمسافة 1600 متر تكافؤ، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:51.26 دقيقة بفارق 2.5 طول عن الوصيف.