ختام النسخة الـ 17 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يسدل الستار في الثالثة والنصف عصر اليوم على بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها السابعة عشرة، والتي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واحتضنتها على مدار ثلاثة أيام صالة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي وشهدت مشاركة 161 جواداً من العديد من الدول العربية والأجنبية، وتبلغ مجمل جوائزها 4 ملايين دولار «15 مليون درهم ».

وعلمت مصادر مطلعة لـ «البيان الرياضي» أن النسخة المقبلة للبطولة سوف تقام في «إكسبو 2020 دبي» احتفاء بالحدث العالمي الكبير.

الأشواط الرئيسية

وتتنافس الخيول المتأهلة صاحبة المراكز الثلاثة الأولى باليومين الأول والثاني للبطولة للفوز اليوم بكؤوس البطولة الذهبية والفضية والبرونزية الستة، وسوف يتم تتويج أبطال بطولة المهرات للفئة الأولى بعمر سنة، وبطولة الأمهر بعمر سنة للفئة الثانية، فيما ستجرى المنافسات على لقب بطولة الفئة الثالثة للمهرات، وبطولة الفئة الرابعة للمهور، وبطولة الفئة الخامسة للأفراس، وبطولة الفئة السادسة للفحول.

منافسات

تواصلت أمس منافسات اليوم الثاني للبطولة بحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وزياد عبد الله كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعدد من الملاك.

وكانت منافسات البطولة بيومها الثاني شهدت 7 أشواط منها أربعة للمهور و3 للفحول بمختلف الأعمار والمستويات وأسفرت نتائجها كالتالي:

«دي شهير»

فاز المهر «دي شهير» لمربط دبي بالمركز الأول في الفئة التاسعة بالقسم الأول للأمهر بعمر سنة بمجموع 92,00 نقطة والثاني المهر «ك ا نيشان» لخالد العميري بمجموع 91,80 نقطة والثالث «ع ج اوسكار» لمربط الجواهر بنفس المجموع.

وفي القسم الثاني لنفس الفئة فاز بالمركز الأول «ع ج سيران» لمربط عجمان بمجموع 92,30 نقطة والثاني «ارجوان البداير» للشيخ محمد سعود القاسمي بمجموع 91,80 نقطة والثالث «غتاي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري بمجموع 91,50 نقطة.

«دي شيماز»

حقق المهر «دي شيماز» لمربط دبي المركز الأول في الفئة العاشرة للأمهر بعمر سنتين بمجموع 93,20 نقطة، وحل ثانياً «متباهي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري بمجموع 92,50 نقطة والثالث «فخر البطين» لمربط البطين بمجموع 91,40 نقطة.

«أدميرال»

وفي الفئة الحادية عشرة للأمهر بعمر 3 سنوات فاز بالمركز الأول «أدميرال» لمربط عجمان بمجموع 92,30 نقطة والثاني «بشير البشير» لمربط عجمان بمجموع 91,90 نقطة والثالث «دي مشجي» لمربط دبي بمجموع 91,80 نقطة.

تألق «ع ج كفو»

فاز بالمركز الأول في الفئة الثانية عشرة للأفحل بعمر من 4 إلى 6 سنوات «ع ج كفو» لمربط عجمان بمجموع 93,40 نقطة والثاني «ورديكس كاليستي» للمالك جينفير دي همبر«بمجموع 92,90 نقطة والثالث «أي اس برتس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بمجموع 92,40 نقطة.

بطولة «اسكالبراي إيه»

وحصد المركز الأول في الفئة الثالثة عشرة للأفحل بعمر من 7 – 9 سنوات «اسكالبري ايه» لمربط الصفران بمجموع 94,30 نقطة والثاني «مهادير الجمال» من إسطبلات الشراع بمجموع 92,50 نقطة والثالث «غلا اوف شنجهاي» للمالك بخيت الكتبي بمجموع 92,00 نقطة.

صدارة «إيدن سي»

حقق «إيدن سي» لعبد القادر السعيد المركز الأول في الفئة الرابعة عشرة للفحول بعمر أكبر من 10 سنوات، بمجموع 93,00 نقطة والثاني «اكواتور» لغازي العتيبي بمجموع 92.00 نقطة والثالث «سليسش» لمحمد المعمري بمجموع 91,30 نقطة.

إشادة

وأكد زياد عبد الله كلداري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن البطولة هذا العام كانت مميزة على الرغم من الظروف القاهرة التي حدثت لنسخة العام الحالي، مضيفاً أن النسخة المقبلة ستكون أكثر تميزاً وتألقاً.

وأشاد زياد كلداري بالمشاركات الممتازة هذا العام، ما يدل على على أن البطولة هي دائماً محط أنظار العالم ولها بريقها الخاص الذي يدفع جميع الملاك إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير.