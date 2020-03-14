«أنتولد سيكريت» لحمدان بن محمد يتألق في «ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

اقتنص «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الثاني في الأمسية العشرين لمضمار «ميدان» برعاية «لونجين»، كما ظفر «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع الرئيسي، فيما حققت نقابة «بورسلي» للسباقات ثنائية خلال السباق.

«مقياس» نجم الافتتاح

وحقق «مقياس» لنقابة «بورسلي» للسباقات لقب الشوط الأول «لونجين لا غراند كلاسيك» لمسافة 1200 بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.11.84 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن الوصيف «فار سكاي» لـ«سكاي» للسباقات .

«أنتولد سيكريت» بطل الثاني

وظفر «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «لونجين هايدروكونكويست» لمسافة 1600 متر ، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.37.99 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي .

«شانتي ستار» يظفر بالثالث

كما ظفر «شانتي ستار» لنقابة «بورسلي» للسباقات بلقب الشوط الثالث «لونجين كونكويست في. إتش. بي» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.38.44 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور .

«الكامل» نجم الرئيسي

واقتنص «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيسي «مجموعة لونجين ماستر» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.36.13 دقيقة وبفارق 13 طول ونصف الطول عن «هاربور سبيريت» لأحمد القطان .

«سبيدي» يقتنص الخامس

وظفر «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات» وشين إيونج بلقب الشوط الخامس «لونجين كونكويست في. إتش. بي» لمسافة 1400 متر ، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.24.62 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «دافي لامب» لنقابة «بورسلي» للسباقات .

«كوارتير فرانسيه» مسك الختام

حقق «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، لقب الشوط السادس والختامي للأمسية «لونجين كونكويست كلاسيك» لمسافة 2000 متر والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 2.06.25 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «دلالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.