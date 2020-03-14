سالم السبوسي: «الكامل» خيل المستقبل

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أشاد سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالفوز الباهر الذي حققه «الكامل» في الشوط الرابع الرئيسي لمسافة الميل.

وقال السبوسي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن البطل تم جلبه إلى البلاد في شهر نوفمبر الماضي، وكانت الفترة قصيرة لتأقلمه مع سباقات الموسم وإنه يتوقع بأن يكون حصان المستقبل وسيتم تجهيزه وإعداده للموسم المقبل.

وأضاف بأن المسافة والأرضية قد ناسبتاه تماماً ولذلك تمكن من الفوز بفارق 13 طول ونصف الطول عن أقرب منافسيه، وقد ناسبته مسافة الميل، وسبق له الفوز بمضمار «ميدان» في مسافة 1200 متر.

وقال السبوسي إن مشاركته المقبلة ستكون بمضمار «ميدان».

إشادة بالإنجاز

ومن جانبه، تحدث المدرب مصبح المهيري عن الفوز، مشيداً بالإنجاز وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وقال إنه مشروع بطل في المستقبل، مشيداً بمجهود الفارس انطونيو فريزو.

وأضاف المهيري بأن البطل ركض مسافة 1200 متر بشكل ممتاز ومن ثم أخذ نفس جديد ليواصل مسيرته نحو خط النهاية بسرعة فائقة ورائعة.