98 خيلاً تتنافس في مضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

تعود الإثارة مجدداً في مضمار نادي العين الذي يستضيف مساء اليوم سباقه العاشر بالموسم، ويتضمن 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 98 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 595 ألف درهم، ويشهد الحفل الجولة الختامية لماراثون العين، والذي يقام في الشوط السابع بالأمسية على مسافة 5100 م، بمشاركة أميز وأقوى الخيول، ويستهل الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الأول، والذي ينطلق لمسافة 1800م، بمشاركة 15 خيلاً أبرزها (أيه أف أجود) و(أيه أف العريق).