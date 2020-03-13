مربط دبي يتألّق في «دولية دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاءت انطلاقة بطولة دبي الدولية للجواد العربي، أمس، على أرض صالة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، شيقة، بعروض جمال الخيول العربية التي لفتت انتباه المهتمين بهذه الرياضة وملاك الخيول والمرابط بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المنافسات التي شهدت ندية تألق مربط دبي، الذي نجح في الحصول على العديد من المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك مربط عجمان.

شهد اليوم الأول للبطولة العديد من المسؤولين وكبار الشخصيات، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والتجارية بالشارقة، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، وقصي عبيدالله المدير العام للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي مدير مركز دبي، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة.

فوز

فازت المهرة «جي إيه مزيونة الجزيرة» من مربط الجزيرة بالمركز الأول في شوط المهرات أقل من سنة، وبالمركز الثاني المهرة «تاليه الهواجر» للمالك راشد الهاجري، والمركز الثالث للمهرة «أي أتش أم شما» للمالك أحمد حمد اليماحي.

وفي شوط المهرات بعمر سنة فازت بالمركز الأول المهرة «دي سيرين» من مربط دبي للخيول بمجموع 92,00 نقطة، وحلت ثانية المهرة «دي فريهان» لمربط دبي بمجموع 91,60 نقطة، والمركز الثالث للمهرة «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91,50 نقطة.

لقب

وفي منافسات القسم الثاني من نفس الشوط فازت بالمركز الأول المهرة «ع ج البارقة 5» من مربط عجمان بمجموع 92,40 نقطة، والمركز الثاني للمهرة «شموس البداير» للمالك غانم الهاجري بمجموع 91,80 نقطة، والثالثة المهرة «سما العبادلة» للمالك عبد الرحمن العبدولي بمجموع 90,60 نقطة، وفي شوط المهرات بعمر السنتين فازت بالمركز الأول «ع ج سمارة» من مربط عجمان بمجموع 93,00 نقطة، والثانية المهرة «دي جودي» من مربط دبي بنفس المجموع.

كما ظفرت المهرة «دي شيهانه» لمربط دبي بالمركز الأول بمجموع 92,70 نقطة في شوط المهرات بعمر ثلاث سنوات، والمركز الثاني للمهرة «ع ج براكة» من مربط عجمان بمجموع 92,60 نقطة، والثالثة «دي غرام» لمربط دبي بمجموع 91,80 نقطة. وفي شوط المهور أقل من سنة فاز بالمركز الأول «ديرب الهواجر»، وحل ثانياً المهر «بطال الهواجر للدكتور غانم الهاجري.

4

فازت الفرس «مزن البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الأول بشوط الأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات بمجموع 93,30 نقطة، والثانية الفرس ع ج نوره «من مربط عجمان بمجموع 92,30 وبنفس المجموع والمربط فازت بالمركز الثالث ع ج تريم.

7

حصدت الفرس «بافريا أتش في بي» لمربط أبها للخيول المركز الأول في شوط الأفراس بعمر من 7 – 9 سنوات بمجموع 92,50 نقطة، والثانية الفرس «صافية» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمجموع 92,30 نقطة، والثالثة «بروساريا» للمالك يوسف آل علي بمجموع 91,20 نقطة.

10

في الشوط الثامن والختامي لليوم الأول والمخصص للأفراس بعمر 10 سنوات وأكبر فازت بالمركز الأول «السناديكا» لمالكها عبدالله بن فهد الحقباني بمجموع 91,70 نقطة، وحلت ثانية «اميتستا» لمالكها محمد أحمد آل علي بمجموع 91,60 نقطة، والثالثة «أم النجمة» من مربط الريماس بمجموع 91,20 نقطة.