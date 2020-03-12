كأس دبي العالمي في موعده بدون جمهور

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 25 لكأس دبي العالمي عن إقامة السباق في موعده يوم الثامن و العشرين من الشهر الحالي بدون الحضور الجماهيري .

وقال البيان (التزاما بإجراءات الصحة و السلامة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة و الهادفة إلى الوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " فأنه تقرر إقامة منافسات كأس دبي العالمي لسباق الخيل 2020 يوم السبت 28 مارس الجاري دون جماهير في المناطق العامة او في مناطق الضيافة مدفوعة القيمة)

وأضاف البيان (قد وجب التنويه بأن تم إلغاء جميع الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث و تشمل (مراسم السحب على قرعة كأس دبي العالمي يوم 25 مارس) و (الإفطار مع النجوم يوم 26 مارس) و (جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباق الخيل يوم 26 مارس ) كما تم إلغاء كافة الفعاليات الترفيهية يوم الحدث)

وأشار البيان (سوف يقتصر حضور السباقات على أهل الخيل (الملاك و المدربين و الفرسان و السياس) و كذلك اللجنة المنظمة و طاقم العمل و رعاة الحدث و الإعلاميين المصرح لهم و ستجرى السباقات وفقا للمعايير المعتمدة كما سيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية)

وتقدمت اللجنة المنظمة بخالص الشكر لتفهم الجماهير و دعمهم للإجراءات التي لا تهدف سوى لتوفير أعلى مستويات الحماية لكم و الحفاظ بصورة كاملة على صحتكم ، نتطلع لتعاونكم معنا بالالتزام بالإجراءات الوقائية المطبقة بالدولة .