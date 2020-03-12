نخبة الخيول تتنافس في السباق الـ 20 لمضمار «مــــيدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق العشرون لمضمار «ميدان» برعاية «لونجين» بمشاركة 80 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة مليوناً و35 ألف درهم. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي «مجموعة لونجين ماستر» لمسافة 1600 متر والبالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «الكامل» و«اشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، و«تالنتو بوما» لنقابة «فينكس للسيدات»، و«فستيفال أوف إجيز» لإسطبلات «ميلنيوم»، و«ماجنيفيسنت مكول» لـ«فينكس للتهجين»، و«نايسلاير» لفريق «البحرين للسباقات»، و«هاربور سبيريت» لأحمد القطان، و«ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، و«آيرش فريدم» لجون والتر، وجون مورايس ومايكل جوناثان مورايس، و«كتابي» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «لونجين لاغراند كلاسيك» لمسافة 1200 متر، والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«إكوانورا» لناصر عسكر، و«غالي الثمن» و«مقياس» و«شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي للسباقات»، و«هيوكليبوك» لبدر عبدالله إسماعيل المطوع، و«أندر رايتر» لمايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك، و«وايلد سول» لخالد عبدالله خلفان المرزوقي، و«فار سكاي» لـ«سكاي للسباقات»، و«ليكور سكولار» لصالح عمر علي بن حيدر، و«ميجور سينامون» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي، و«مامبو ميسشيف» لنقابة «فينكس للسيدات»، و«نيجان» لـ«الكمدة للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «لونجين هايدروكونكويست» لمسافة 1600 متر، والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» و«إنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«رينج دانسر» لمحمد جمعة النابودة، و«على مهلك» لنقابة «بورسلي للسباقات»، و«ستيتهود» و«جيرنسي» و«روي أوربيسون» لمحمد خليفة البسطي، و«كريتندن» لمحمد سعيد الشحي، و«ليتيجيشن» لإسطبل «رمضان»، و«مزيد» لفريق «البيت متوحد»، و«ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي، و«سيكلن دانسر» لحسن محمد علي الكنار الشحي، و«سبرينج جيج» لخلف رباح الشمري.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «لونجين كونكويست في.إتش.بي» لمسافة 1600 متر، والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «أوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«شانتي ستار» و«أغادير» لنقابة «بورسلي للسباقات»، و«تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي، و«ميراكل باور» و«ديفاين ترينيتي» لنقابة «جيه جيه».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «لونجين كونكويست في.إتش.بي» لمسافة 1400 متر، والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 15 خيلاً، أبرزها «حافل» و«ميادين» و«رافد» و«اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«مدخل» لفوزي عبدالله ناس، و«زاجر» لمحمد خليفة البسطي، و«دافي لامب» لنقابة «بورسلي للسباقات»، و«سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات» وشين إيونج.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي للأمسية «لونجين كونكويست كلاسيك» لمسافة 2000 متر والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «دلالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ترينكارد» و«كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، و«جندو جدو» لحمد راشد بن غدير، و«ولفورد» لناصر عسكر.