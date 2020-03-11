سباق إضافي في «جبل علي» وترحيل سباق ميدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت إدارة مضمار جبل علي تصديق هيئة الإمارات لسباق الخيل استضافة مضمار جبل علي سباقاً إضافياً يوم 3 أبريل المقبل.

وذلك تعويضاً للسباقات التي فقدها المضمار، بسبب صيانة الأرضية، فيما أكدت هيئة الإمارات لسباق الخيل، من جانب آخر، أنه تم ترحيل سباق ميدان المقرر في اليوم نفسه إلى اليوم التالي الرابع من أبريل، وبناءً على المستجدات الجديدة، فإن الأسبوع الأول من أبريل المقبل، وبعد سباق كأس دبي العالمي، سيشهد أربعة سباقات، وستكون البداية من مضمار العين، كما هو مقرر 2 أبريل، ويليه مضمار جبل علي في الثالث منه، ثم سباق ميدان في الرابع منه، وأبوظبي في 5 أبريل.

سباق تعويضي

وكشف المهندس شريف الحلواني، مدير المضمار، أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار الأصفر، يحرص دائماً على أن يعوض المضمار رواده من ملاك ومدربين وفرسان ما فقدوه من السباقات الثلاثة بسبب فترة التوقف التي مرّ بها، وقال الحلواني:

«يسعدنا موافقة هيئة الإمارات لسباق الخيل على الطلب الذي تقدمت به إدارة مضمار جبل علي، ونشكرهم لتفهمهم واستجابتهم الكريمة لرغبة أرباب الخيول، عبر الموافقة على استضافة سباق تعويضي، وهذا ما يتيح فرصاً أكبر، ويسعد مجتمع الخيل المحلي، ويثري سباقاتنا المحلية»، ومن المقرر أن يشمل يوم السباق الإضافي في جبل علي سبعة أشواط على أن يتم تحديد شروط وتفاصيل السباق الإضافي بين المضمار والهيئة، ويذكر أن مضمار جبل علي أضاف شوطاً في سباقاته الماضية، للمساهمة أيضاً في تعويض فترة التوقف الماضية، وكانت المبادرة محل تقدير واسع.