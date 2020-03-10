استمرار تعليق الحضور الجماهيري في سباقات الخيول بالدولة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن إقامة سباقات الخيول في الدولة بلا جمهور للأسبوع الثاني على التوالي ، بسبب المخاوف المرتبطة بمرض «كورونا».

وقال بيان الهيئة ( نظراً للتداعيات الصحية العالمية المستمرة لفيروس كورونا (كوفيد- 19) وتماشياً مع إجراءات السلامة العامة وامتثالاً للإجراءات الاحترازية المُتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد قررت هيئة الإمارات لسباق الخيل إقامة سباق مضمار ميدان ليوم الخميس و مضمار العين يوم الجمعة ومضمار نادي أبوظبي للفروسية يوم السبت و مضمار جبل علي يوم الجمعة ( 20 - مارس ) بدون حضور الجمهور )

وأضاف البيان ( وبالرغم من ذلك ستقام السباقات في جميع مضامير السباقات وفقاً للتنظيم المُعتاد والمعمول به وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية. سيتم السماح فقط لذوي العلاقة بالخيل ( المُدربين ، المُلاك ، الفرسان والسياس ) و طاقم إدارة السباقات من الرسميين بالإضافة للرعاة و الإعلاميين المُعتمدين)