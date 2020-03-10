استمرار تعليق الحضور الجماهيري في سباقات الخيول بالدولة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن إقامة سباقات الخيول في الدولة بلا جمهور للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف المرتبطة بمرض «كورونا».

وقال بيان الهيئة (نظراً للتداعيات الصحية العالمية المستمرة لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) وتماشياً مع إجراءات السلامة العامة وامتثالاً للإجراءات الاحترازية المُتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قررت هيئة الامارات لسباق الخيل إقامة سباق مضمار ميدان ليوم الخميس ومضمار العين يوم الجمعة ومضمار نادي أبوظبي للفروسية يوم السبت و مضمار جبل علي يوم الجمعة 20 - مارس بدون حضور الجمهور).

وأضاف البيان (وبالرغم من ذلك ستقام السباقات في جميع مضامير السباقات وفقاً للتنظيم المُعتاد والمعمول به وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية.

سيتم السماح فقط لذوي العلاقة بالخيل (المُدربين، المُلاك، الفرسان والسياس) وطاقم ادارة السباقات من الرسميين بالإضافة للرعاة والاعلاميين المُعتمدين).