مربط دبي يتصدر المشهد في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

واصلت خيول مربط دبي تألقها، وحصدت 5 ميداليات ملونة ( ذهبيتان- 3 فضيات)، وتصدرت مشهد التفوق والتألق في ختام مهرجان الشارقة الـ21 للجواد العربي، أول من أمس، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) والعديد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة إلى جانب العديد من أندية وإسطبلات الفروسية.

ونجح مربط دبي مع ختام المهرجان في جمع 17 ميدالية ملونة على مدى ثلاثة أيام تمثلت في ( 9 ذهبيات- 5 فضيات- 3 برونزيات)، وهو حصاد وفير يؤكد انفراد المربط بإنتاج سلالة متميزة من المهور والأفراس، أثبتت تفوقها ونالت الحظ الأوفر من التتويج، وشهد عروض الختام، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، والعديد من المسؤولين وملاك الخيول.

حصاد اليوم الأخير

وفازت المهرة «دي غرام» لمربط دبي بذهبية المهرات بعمر 3 سنوات، وحلت ثانية المهرة «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وجاءت ثالثة «ارسينيا او اس» من مربط عجمان، وحصد المهر «دي شخاط» لمربط دبي الذهبية الثانية للمهور بعمر سنتين، وحل وصيفاً المهر «باهر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وجاء ثالثاً «ديوك ينتونيو ام أي» لمربط عجمان، وفازت المهرة «أم دي اس هند» لقصي محمد عبيد الله بذهبية بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، ونالت المهرة «دي جورية» لمربط دبي الميدالية الفضية، وأحرزت المهرة «ع ج البراقة 3» من مربط عجمان البرونزية، ونالت ذهبية الأفراس بعمر 4 – 6 سنوات الفرس «ع ج تريم» من مربط عجمان، وحصدت الفضية «دي سينية» لمربط دبي، وحققت البرونزية «جهوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وفي شوط الفحول حصد الذهبية «ايدن سي» لعبد الوهاب السيد، وحل ثانياً ونال الفضية «مهادير الجمال» من إسطبلات الشراع، وفاز بالبرونزية «أس س سراب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

ثمرة التوجيهات

وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي: الدعم الذي يقدمه مربط دبي لصالح المربين والملاك المواطنين، هو ثمرة لتوجيهات فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وجه سموه بجعل نجاح إنتاج الفحل الأسطوري للمربط «إف إيه إل رشيم»، نجاحاً لجميع مرابط الدولة بكل مستوياتها، ومربط دبي مستمر في القيام بدوره الاستراتيجي في تطوير الخيل العربية في العالم عموماً والإمارات على وجه الخصوص، ومهرجان الشارقة أكد القوة الإنتاجية للمربط من خلال الفحل الأسطوري إل رشيم، وهو ما بعث لدينا شعوراً غامراً بالسعادة والرضا، من النتائج التي حققتها الخيول المنتجة من هذا الفحل المتميز بإنتاجه.