ثنائية للكربي في دوري قفز الحواجز

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أحرز الفارس علي الكربي من نادي الشارقة للفروسية، ثنائية على صهوة الجواد «أوكسمول»، في منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الإمارات لقفز الحواجز، الذي أقيم بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية، وخصص ضمن منافساته جائزة مالية تشجيعية لفرسان الإمارات، وهي الجائزة التي نجح الفارس علي الكربي في الظفر بها.

وجاء فوز الكربي الأول، في منافسة المرحلتين للفرسان من فئة الناشئين، وفرسان الفئة الأولى، كما تصدر شوط بمواصفات الجولة الواحدة، فيما فاز أرحما سيف العواني على صهوة الفرس «كاسيانا» من نادي أبوظبي للفروسية بالفئة الثانية من مرحلتين.