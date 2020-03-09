«ساندي» تحلّق بكأس زايد في هيوستون

المصدر: هيوستون - البيان الرياضي

حلقت الفرس «أب تاون ساندي جيرل» لجون هيننجزجارد، بقيادة جوس جارسيا، بلقب الجولة الأولى لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية- الفئة الأولى، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، والذي أقيم، أول من أمس على مضمار سام هيوستون الرملي بولاية تكساس الأمريكية، بمشاركة 8 خيول سن 4 سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 50 ألف دولار، ومسافته 1400م.

وجاء ثانياً «ار بي ريتش لايك مي» لروزبرك فارم، بقيادة ايرنستو فالديز، فيما جاء ثالثاً «دانس ويز مي» بقيادة ديفيد كابريرا، ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والذي يتضمن كأس زايد وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز.

كأس الوثبة ستاليونز

وفي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400م البالغ جائزته 11,250 دولاراً، الذي أقيم في الشوط الأول المخصص للأفراس والمهرات عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 6 خيول، ظفرت باللقب الفرس «اريديس» لكري رن انتربرايز، بقيادة البرتو بوساك، وحل في المركز الثاني «ار بي كينتيك» لروزبروك فارم، بقيادة ايرنستو فالديز، وجاءت في المركز الثالث «بام ماسكويريد» لايد ويلسون، بقيادة ساشا رايزر هوفر، وعقب ختام كل سباق قام سعيد مبارك المهيري القنصل العام للدولة في هيوستن، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بتتويج الفائزين.

دور مؤثر للمهرجان

وأكد سعيد مبارك المهيري القنصل العام للدولة أن توجيهات القيادة الرشيدة، دفعت الإمارات إلى الريادة، ودائماً حريصة علي تنظيم فعاليات مثمرة ومتنوعة ومشاركات إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية من بين تلك الفعاليات التي تدعو إلى الفخر والإعزاز، لما يمثله هذا المهرجان من دور مؤثر في تعريف الشعب الأمريكي بثقافة وحضارة الإمارات واعتزازها بتراثها الأصيل، وأضاف: إن هذا المهرجان يسهم إلى حد كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية بين الدولتين، وأكد أن نجاح المهرجان في أمريكا، كان سبباً في زيادة الاهتمام بالخيل العربي في أمريكا.