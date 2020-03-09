خيول العالم جاهزة لسباق «كأس دبي العالمي»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

أثبتت خيول العالم جاهزيتها الكبيرة لأمسية كأس دبي العالمي، والتي ستقام يوم 28 الجاري، عقب مشاركتها الناجحة في أمسية «سوبر ساترداي». وأشاد الشيخ حشر محمد آل مكتوم، بالفوز الباهر الذي حققه «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مؤكداً أنه حقق توقعاتهم، باعتباره من أبرز المنافسين في الشوط، وجاهز للتحدي مع الأقوياء في الشوط السادس «الجولة الثالثة - كأس آل مكتوم للتحدي» لمسافة 2000 متر.

وأضاف قائلاً، في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إن السباق حقق النجاح المتوقع، على الرغم من الغياب الجماهيري، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الجميع من مرض «كورونا».

وقال إن «ماترهورن» ناسبته المسافة والأرضية، وجاء فوزه باقتدار وبارتياح عن أقرب منافسيه.

هدف رئيس

أكد المدرب سالم بن غدير، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، استقدم البطل «ماترهورن»، من أجل مشاركته في كأس دبي العالمي، خاصة أنه ينحدر من نسل «رافنزباس» و«تناغم» و«دارشان»، وهو نسل متخصص في مسافة الميل وربع الميل، ولذلك، المسافة ناسبته مع الأرضية، وقدم أداء طيباً، خاصة في المرحلة الأخيرة، التي شهدت تنافساً مثيراً.

وأضاف سالم بن غدير، قائلاً إنه سعيد لفوز خيول إسطبله بلقب البطولة للمرة الثالثة، حيث نالها «لونغ ريفر» عام 2017، «كابيزانو» 2019، و«ماترهورن» 2020.

وأعلن بن غدير عن مفاجآت تنتظر الكأس العالمي، حيث تم تجهيز ثلاثة خيول لخوض غمار السباق العالمي، أواخر الشهر الحالي، وأنه واثق من إمكاناتها وكفاءتها لمواجهة تحدي خيول النخبة العالمية.

إنجازات عالمية

ومن جانبه، عبّر هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا، عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققها فريق جودلفين، سواء في الكرنفال وأمسية «سوبر ساترداي»، وبالإضافة الفوز الذي تحقق في ذات الوقت، في أستراليا، عبر سباق للفئة الأولى.

وأكد هيو أندرسون جاهزية خيول جودلفين لخوض غمار أمسية كأس دبي العالمي، في 28 الجاري، مشيداً بالأداء الكبير الذي قدمه «بن بطل» في «كأس السعودية» الأسبوع الماضي، واحتلاله المركز الثالث، وهذا يعد مؤشراً قوياً على قدرته في المنافسة على لقب كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى باقي أشواط الأمسية.

كما أشاد هيو أندرسون بالمدربين سعيد بن سرور وشارلي آبلبي، اللذين تميزا بشكل كبير في سباقات الكرنفال.

سعادة بالغة

أبدى المدرب شارلي آبلبي مدرب فريق جودلفين، سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية، عبر «بارني روي» و«لوكسلي».

وقال آبلبي إن وجهة «بارني روي»، ستكون شوط «دبي تيرف» في أمسية كأس دبي العالمي، إضافة إلى «ماجيك ليلي»، الذي احتل المركز الثاني في سباق «جبل حتا».

كما تحدث آبلبي عن «لوكسلي» قائلاً: (الجواد نال إعجابنا منذ مدة، وبصراحة خيب الآمال في المشاركتين اللتين خاضهما في الكرنفال هذا العام، ومن الرائع رؤيته يحقق الفوز بمثل هذا الأداء الرائع).

خطط مستقبلية

أعلن فيصل بن خالد بن مشرف، أن البطل «إمبلم ستورم» لإسطبلات «البيرق» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبطل «بطولة البستكية»، سيتجه للمشاركة في «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي.

وكان فيصل بن خالد، قد توقع فوز «إمبلم ستورم» في «ميدان»، إذ كان في حالة طبيعية، وقمة استعداده لنيل لقب السباق.

وقال فيصل بن خالد، إن نتائج «إمبلم» السابقة في «ميدان»، تؤكد جاهزيته للتحدي في الشوط.

كما أعرب المدرب فوزي ناس، عن سعادته الغامرة للفوز الكبير الذي حققه «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس»، معلناً مشاركته في سباق «جودلفين للميل»، في أمسية كأس دبي العالمي يوم 28 الجاري، متمنياً أن يدخل السعادة والفرحة لقلوب البحرينيين خلال الأمسية.

وقال فوزي ناس، إن الفوز لم يكن سهلاً، نظراً لمشاركة خيول قوية في الشوط من مختلف الدول.

ثنائية مميزة

عبّر المدرب ساتيش سيمار، عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر «إمبلم ستورم» لإسطبلات «البيرق» و«وفي» لناصر عسكر.

وعن الخطط المستقبلية، أكد سيمار أن «إمبلم ستورم»، سيشارك في «ديربي الإمارات»، فيما ستكون وجهة «وفي»، بطولة «دبي غولدن شاهين».

ومن جانبه، أعرب المالك ناصر عسكر، عن سعادته بفوز «وفي»، مؤكداً أنه أوفى بعهده، ونال اللقب باقتدار، متمنياً مواصلة النجاحات في السباقات القادمة.

فخر بالرعاية

عبر خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عُمان في طيران الإمارات، عن اعتزازهم برعاية سباق «سوبر ساترداي» التي تعد من الأمسيات المؤهلة لكأس دبي العالمي. وأضاف بالجافلة أنهم مستمرون في رعاية السباقات في «ميدان» لارتباطها بالعادات والتقاليد الإماراتية ولها شغف كبير محلياً وعالمياً.