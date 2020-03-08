محمد بن راشد: دعم الفروسية والقدرة يسهم في الارتقاء بسباقاتها عالمياً

المصدر: دبي ـ علي الظاهري، وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم برعاية طيران الإمارات، والذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، بمشاركة نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنجاح مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ 12، مشددا سموه على استمرار الدعم المتواصل لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعالمياً ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

وشهد السباق الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي وسعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان وعدد من المسؤولين والمهتمين برياضة القدرة والتحمل.

وتوج الفارس غيث عبدالواحد صقر بطلاً للنسخة 12 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، على صهوة الجواد «تسيكا لا ماجوري» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.01.25 ساعات، لتستعيد إسطبلات M7 اللقب الذي غاب عن خزائنها في النسخة الماضية لصالح إسطبلات F3، واحتل المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «كاستليبار توب جير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.02.15 ساعات، وأضاف الفارس عيسى سعيد العويسي الثنائية لإسطبلات F3 بعد أن احتل المركز الثالث على صهوة «اباندومز روكبيلي» مسجلاً زمناً قدره 4.05.54 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس راشد حميد القندي على صهوة «بيتش كومبير سبايدرمان» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.05.54 ساعات.

وجاء في المركز الخامس الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.12.42 ساعات، تلاه في المركز السادس الفارس سعيد سالم عتيق المهيري على صهوة «الهمبرة ميسكرينت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.12.42 ساعات، وجاء في المركز السابع الفارس سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة الجواد «اسبينفيو أمير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.13.38 ساعات.

وحقق المركز الثامن الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة الجواد «رجاس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.13.38 ساعات، تلاه في المركز التاسع الفارس راشد محمد البلوشي على صهوة الجواد «سيلفيرتا رامبا» لإسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.14.10 ساعات، ونال المركز العاشر الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك غلين» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.14.10 ساعات.

تتويج

عقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وراشد المكتوم مدير دعم مبيعات الدولة في طيران الإمارات، بتتويج الأبطال، بحضور ومشاركة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، حيث تسلم الفارس غيث عبدالواحد الكأس الذهبية، وتسلم الفارس حمدان المري كأس المركز الثاني وتسلم عيسى العويسي كأس المركز الثالث.

وحصل الفائزون على المراكز العشرة الأولى على جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، فيما حصل أصحاب المراكز الحادي عشر وحتى المركز الثلاثين على 100 ألف درهم لكل فائز.

غيث يتصدر «الأولى»

تصدر الفارس غيث عبدالواحد صقر المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «تسكا لا ماجوري» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.19.35 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عيسى سعيد العويسي على صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 1.20.39 ساعة، تلاه في المركز الثالث الفارس راشد حميد القندي على صهوة الجواد «بيتش كومبر سبايدرمان» لإسطبلات F3، مسجلاً زمنا قدره 1.20.56 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «كاستليبار توب جير» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 1.21.16 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «مهاب» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.21.22 ساعة.

المرحلة الثانية

وواصل الفارس غيث عبدالواحد الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلاً زمناً قدره 2.34.22 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري مسجلاً زمناً قدره 2.34.53 ساعة.

وتقدم الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي إلى المركز الثالث بدلاً من السادس على صهوة الجواد «منتصر» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.35.48 ساعة، وحل في المركز الرابع الفارس راشد حميد القندي مسجلاً زمناً قدره 2.36.39 ساعة، وتراجع الفارس عيسى سعيد العويسي إلى المركز الخامس بدلاً من الثاني مسجلاً زمناً قدره 2.38.02 ساعات.

وشهدت المرحلة الثالثة تغييرات بسيطة في المراكز، حيث تصدر هذه المرحلة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق» الفارس حمدان أحمد المري مسجلاً زمناً قدره 3.30.59 ساعات، ومن خلفه في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد مسجلاً زمناً قدره 3.31.22 ساعات وحافظ الفارس سالم حمد الكتبي على مركزه الثالث مسجلاً زمناً قدره 3.33.39 ساعات، وراوح الفارس راشد القندي مكانه في المركز الرابع مسجلاً زمناً قدره 3.34.14 ساعات، كما حافظ الفارس عيسى العويسي على المركز الخامس مسجلاً زمناً قدره 3.35.28 ساعات.

البطل: مجهود M7 تكلل بالنجاح

أكد الفارس غيث عبدالواحد صقر بطل كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، أن جهد طاقم إسطبلات M7 والعمل لأشهر طويلة مع المدرب محمد السبوسي تكلل بالفوز والنجاح، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم وتوجيهات سموه، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على هذا المهرجان الكبير الذي يعكس دعم سموه لرياضة الآباء والأجداد.

وأشاد البطل في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، بالأداء المميز والعرض الرائع للحصان «تسيكا لا ماجوري» والذي يملك مشاركة مميزة في الفترة الماضية وحقق معه المركز السادس.

محمد السبوسي: سعداء باستعادة اللقب

أعرب المدرب محمد السبوسي عن سعادته باستعادة إسطبلات M7 لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وأهدى اللقب إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن دعم ومتابعة وتوجيهات سموه قاد إلى اللقب، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على تواجده منذ الصباح الباكر، مما أعطى دافعاً للجميع.

وأشاد بالجواد «تسيكا لا ماجوري» الذي أثبت أنه بطل، وقال إن الصبر على الحصان في الفترة الماضية تكلل بالفوز النجاح، مشيداً بأداء بقية خيول إسطبلات M7. وأكد السبوسي أن الجميع في إسطبلات M7 يعمل كفريق واحد ويعتبر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم قائد كتيبة الفرسان في الإسطبل، مبدياً رضاه التام عن إنجازات إسطبلات M7 في هذا الموسم.

سعيد الطاير يشيد بشركاء النجاح

أعرب سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، عن سعادته بنجاح مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، متوجهاً بالشكر إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم والاهتمام برياضة الآباء والأجداد، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على إقامة المهرجان الذي يحمل اسم سموه بمثابة دعم لمجتمع الخيل والفروسية في الدولة ويعكس الدعم في استضافة مدينة دبي الدولية للقدرة أكبر البطولات والفعاليات.

وتوجه بالشكر إلى سمو راعي الحدث باسمه واسم جميع فرق العمل في مؤسسة مدينة ميدان ونادي دبي للفروسية، آملاً أن يكونوا جميعاً عند حسن ظن سموه دائماً. كما توجه الطاير بالشكر إلى جميع شركاء النجاح من جهات ومؤسسات حكومية في المهرجان ووسائل الإعلام المساهمة في إظهار فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة للعالم.

محمد العضب: النسخة 12 مميزة

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، جاء ناجحاً وممتعاً لكل من زار وشارك في الحدث، حيث كانت المنافسة متميزة ومثيرة في النسخة 12 بين جميع الفرسان عبر مختلف السباقات والفئات وصولاً إلى السباق الختامي، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان.

وكشف عن الحرص على إدارة السباق بشفافية وبكل حيادية عملاً بالتوجيهات العليا من أجل تطبيق أعلى معايير العدالة والنزاهة بين الجميع، إلا أن بعض القرارات قد لا يتقبلها فئة من المشاركين، مشيراً إلى أن النزاهة والعدالة هما نهج اللجنة المنظمة ممثلة بالجهاز الإداري والفني والتحكيمي ويعد ذلك المعيار الرئيس والحقيقي لديها في عملية إدارة المنافسة في مدينة دبي الدولية للقدرة. و

عن كأس المدربين للقدرة المقررة إقامته في الفترة المقبلة، قال العضب إنهم ما زالوا ينتظرون تقييم الوضع من قبل اللجان المختصة في ظل الظروف الصحية العامة التي يعيشها العالم، موضحاً أن بطولات العالم للقدرة في إيطاليا المقررة إقامتها في سبتمبر المقبل تعد من أبرز الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

«طيران الإمارات» تفخر برعاية أغلى البطولات

عبر راشد المكتوم مدير دعم المبيعات في طيران الإمارات بالدولة، عن فخر الناقلة برعاية السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يعتبر من أكبر الأحداث والبطولات في قطاع الفروسية عموماً ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص، وأضاف لـ «البيان الرياضي» أن طيران الإمارات حريصة على دعم أنشطة وسباقات الفروسية لعل أبرزها الشوط الرئيسي في كأس دبي العالمي، والذي يعتبر محط أنظار العالم، ويستقطب الزوار والمشاركين من مختلف الدول، متمنياً مزيداً من التألق والنجاحات للفروسية الإماراتية.

عيسى العويسي: «ختامها مسك»

أكد الفارس عيسى العويسي من إسطبلات F3 الفائز بالمركز الثالث أن السباق تميز بالسرعة، متوجهاً بالتهنئة إلى إسطبلات M7 على الفوز بلقب السباق الرئيسي في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وأضاف العويسي لـ «البيان الرياضي» إن الفوز مسك ختام مشاركاته بأقوى السباقات في الموسم المحلي واعتلاء منصة التتويج في أغلى المهرجانات بعد أن لم يحالفه التوفيق خلال المشاركات السابقة، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة كانت الأصعب بالنسبة له بسبب محاولة اللحاق بالمقدمة حيث كان الفارق 3 دقائق بينه وبين المتصدر واستطاع تقليص فارق السرعة بزيادة السرعة إلى 32 كيلومتراً في الساعة، مشيداً بأداء الحصان«سبايدرمان» الذي كان على الموعد وقدم أداء مميزاً.