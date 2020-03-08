مربط دبي يحصد 6 ميداليات جديدة في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

واصل مربط دبي تألقه في مهرجان الشارقة للجواد العربي للخيول العربية الأصيلة، بحصوله أمس الأول، على 6 ميداليات جديدة في اليوم الثاني لمنافسات الأمهار والأفراس ومنها 4 ذهبيات وبرونزيتان.

وكان المربط قد حصد 6 ميداليات أيضاً في اليوم الأول لمنافسات المهرات تمثلت في 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، ليصبح إجمالي ميداليات مربط دبي في يومين، 12 ميدالية ملونة (7 ذهبية - 2 فضية - 3 برونزية).

واختتم أمس المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار ثلاثة أيام، وبالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (إيكاهو) وبرعاية العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة.

وشهد عروض اليوم الثاني الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وعبدالخالق عبدالله مدير إدارة العمليات في مطار الشارقة والعديد من المسؤولين وملاك الخيول.

حصاد اليوم الثاني

وفي شوط الأمهار بعمر سنة، فاز بالمركز الأول «ك أ نيشان» لمالكه خالد العميري وحل ثانياً «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وثالثاً «جي اس أوسكار» لمربط الجواهر، وفي القسم الثاني لنفس الشوط، فاز بالمركز الأول «دي سفار» لمربط دبي والثاني «ه ج عجمان» للشيخ عبدالله القاسمي، والثالث «شامخ البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وفي عروض جمال الشوط الثامن المخصص للأمهار بعمر سنتين، حصد المركز الأول «دي شخاط» لمربط دبي وجاء ثانياً «تاج الصيعر» لمربط الصيعر وحل ثالثاً «دي نايل» لمربط دبي، وفاز المهر «دي شجاع» لمربط دبي بالمركز الأول في شوط الأمهار بعمر 3 سنوات، وحل ثانياً «باهر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وثالثاً «ديوك سنتونيو ام أي» لمربط عجمان.

وفي عروض الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 – 6 سنوات حقق المركز الأول «ع ج تريم» لمربط عجمان وجاء ثانياً «جوني البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وثالثاً «دي سينية» لمربط دبي، وفي الشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات فاز بالمركز الأول «دي ريم» لمربط دبي وحل ثانياً «ام اف الريم» لمربط البطين وثالثاً «بيرل دي دجون» لمالكه مبارك سعيد الهاجري، وفاز بالمركز الأول في الشوط المخصص للأفراس بعمر عشر سنوات وأكبر «ماجستي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وجاء ثانياً «كلارسيما» لمربط الجزيرة وثالثاً «السناديكا أي إي» لمالكه عبدالله الدوسري.