ميرزا الصايغ: سباق «صفوح» كان ناقصاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن سباق «الصفوح» كان ناقصاً نتيجة الغياب الجماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الإمارات لسباق الخيل، لحماية الجماهير من فيروس «كورونا».

وأضاف ميرزا الصايغ، أن الجماهير هي فاكهة سباقات المضمار الأصفر، ولكن الظروف حكمت حرصاً من الجميع على سلامتهم، مشيداً في الوقت ذاته بشجاعة الملاك والمدربين والفرسان بالإضافة إلى وسائل الإعلام الذين تحملوا المخاطر لكي يتواجدوا في السباق.

وقال ميرزا الصايغ، إن العلاقة بين «مزراع ديرنزتاون» وجبل علي هي طويلة ومستمرة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأعلن أن «سباقات دبي الدولية للخيول العربية» والتي ستنطلق في شهر أبريل القادم في القارة الأوروبية، ما زالت قائمة وليست هناك خطط لتأجيلها أو إلغائها بسبب «كورونا».